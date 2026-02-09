Tai biến mạch máu não: Hiểu đúng bệnh để phòng ngừa từ sớm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tai biến mạch máu não hình thành như thế nào?

Tai biến mạch máu não là hậu quả trực tiếp của tình trạng gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng não bộ. Não là cơ quan tiêu thụ oxy và năng lượng lớn nhất cơ thể, nhưng lại không có khả năng dự trữ. Chỉ cần lưu lượng máu lên não bị suy giảm trong vài phút, các tế bào thần kinh đã có thể bị tổn thương không hồi phục.

Trên thực tế, tai biến mạch máu não không xảy ra trong "một khoảnh khắc", mà là kết quả của quá trình rối loạn mạch máu diễn ra âm thầm trong thời gian dài. Khi thành mạch bị tổn thương, dòng máu lưu thông kém, các yếu tố đông máu dễ kết tụ, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành và gây tắc nghẽn mạch máu não.

Lưu lượng máu lên não suy giảm khiến tế bào thần kinh thiếu oxy và dễ tổn thương gây ra tai biến mạch máu não.

Hai cơ chế chính gây tai biến mạch máu não

Hai cơ chế chính gây tai biến mạch máu não là nhồi máu não do tắc nghẽn mạch máu và xuất huyết não do vỡ mạch máu. Cụ thể:

Tai biến mạch máu não do tắc mạch

Tai biến mạch máu não do tắc mạch chiếm khoảng tỉ lệ cao trong tổng số ca tai biến. Cơ chế khởi phát thường bắt đầu từ sự hình thành cục máu đông hoặc mảng xơ vữa trong lòng mạch.

Theo thời gian, các yếu tố như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Khi lớp bảo vệ này suy yếu, cholesterol và tiểu cầu dễ bám vào thành mạch, tạo mảng xơ vữa. Dòng máu lưu thông chậm lại, cục máu đông hình thành và có thể chặn dòng máu lên não.

Khi mạch máu bị tắc, vùng não phía sau vị trí tắc sẽ rơi vào tình trạng thiếu oxy. Nếu không được can thiệp kịp thời, tế bào não bắt đầu chết chỉ sau 3–5 phút, dẫn đến liệt, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ hoặc tử vong.

Tai biến mạch máu não do xuất huyết

Trường hợp tai biến mạch máu não xảy ra do vỡ mạch. Cơ chế này thường liên quan đến tăng huyết áp kéo dài làm thành mạch yếu và giòn hơn theo thời gian.

Khi mạch máu não bị vỡ, máu tràn vào mô não, gây tăng áp lực nội sọ, chèn ép tế bào thần kinh và làm tổn thương lan rộng rất nhanh. Tai biến do vỡ mạch thường diễn tiến nặng, tỷ lệ tử vong cao và thời gian xử lý tính bằng phút.

Vỡ mạch máu não gây xuất huyết, tổn thương não lan nhanh và nguy hiểm.

Những yếu tố nguy cơ thúc đẩy tai biến mạch máu não

Tai biến mạch máu não hiếm khi xảy ra đơn lẻ. Bệnh thường liên quan đến sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ:

• Tăng huyết áp: làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa và vỡ mạch.

• Đái tháo đường: gây rối loạn chuyển hóa, làm mạch máu kém đàn hồi.

• Rối loạn mỡ máu: tăng tích tụ cholesterol trong lòng mạch.

• Bệnh tim mạch: đặc biệt là rung nhĩ, dễ hình thành huyết khối.

• Lối sống ít vận động, hút thuốc, stress kéo dài.

Các yếu tố này không gây tai biến ngay lập tức nhưng âm thầm bào mòn hệ mạch máu theo năm tháng.

Nhiều yếu tố nguy cơ phối hợp làm gia tăng khả năng xảy ra tai biến mạch máu não.

Những biện pháp phòng ngừa tai biến mạch máu não

Phòng ngừa tai biến mạch máu não cần bắt đầu từ việc bảo vệ hệ mạch máu. Khi mạch máu giữ được độ đàn hồi, không bị xơ vữa hay tắc nghẽn, dòng máu lên não sẽ được duy trì ổn định, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông và tình trạng thiếu oxy não kéo dài. Thực tế cho thấy, tai biến mạch máu não có mối liên quan chặt chẽ với tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và lối sống ít vận động. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa nền tảng cần được duy trì lâu dài, bao gồm:

• Kiểm soát ổn định huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

• Duy trì chế độ ăn nhạt, tăng cường rau xanh, cá và các chất béo có lợi.

• Vận động thể lực đều đặn, phù hợp với thể trạng và độ tuổi.

• Ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng kéo dài.

• Thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Trong khi tỷ lệ tai biến mạch máu não tại nước ta vẫn ở mức cao, Nhật Bản lại là quốc gia có tỷ lệ tử vong do đột quỵ giảm liên tục trong nhiều thập kỷ. Một trong những bí quyết của họ đó chính là sử dụng thực phẩm lên men truyền thống, trong đó món natto – đậu tương lên men – được xem là một trong những "bí quyết vàng" giúp bảo vệ mạch máu não. Theo các tài liệu khoa học, nattokinase có khả năng:

• Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông.

• Hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch.

• Hỗ trợ phục hồi chức năng sau tai biến do tắc mạch.

Hiện nay, cùng với xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, các chế phẩm chứa nattokinase được bào chế bằng công nghệ bao vi nang ngày càng được quan tâm. Công nghệ này giúp:

• Bảo vệ enzym khỏi môi trường acid dạ dày

• Giữ ổn định hoạt tính sinh học

• Hỗ trợ hấp thu tốt hơn vào cơ thể

Natto – món ăn lên men truyền thống của Nhật rất giàu enzym nattokinase có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến mạch máu não.

Tai biến mạch máu não không phải là biến cố xảy ra trong chốc lát, mà là kết quả của quá trình tổn thương mạch máu kéo dài. Hiểu đúng cơ chế bệnh, nhận diện sớm yếu tố nguy cơ và sử dụng sản phẩm chứa nattokinase chính là chìa khóa quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tai biến, bảo vệ não bộ và chất lượng sống lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes - Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông; Hỗ trợ hồi phục sau tai biến mạch máu não do tắc mạch Thành phần: Mỗi viên nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes chứa nattokinase: 300FU Công dụng • Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông; • Hỗ trợ giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu não, đau thắt ngực do tắc mạch; • Hỗ trợ hồi phục sau tai biến mạch máu não do tắc mạch. Đối tượng sử dụng • Người có nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch. • Người sau tai biến mạch máu não có các di chứng liệt, méo miệng, nói ngọng. Cách dùng - Liều hỗ trợ duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. - Liều hỗ trợ tăng cường: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 2 viên. - Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Nên uống một đợt liên tục 2-3 tháng. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu: Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Số GPQC: 01400/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. *Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu