Chuyên gia nhắc nhở thực phẩm 'quen mặt' ngày Tết: Bày ra là vơi nhanh nhất bàn tiệc nhưng phải coi chừng
GĐXH - Cứ mỗi dịp Tết đến, bánh phồng tôm lại phủ sóng khắp mâm cỗ, bàn tiệc từ thành thị đến nông thôn. Giòn rụm, béo thơm, ăn hoài không chán, nhưng ít ai ngờ món ăn vặt tưởng chừng “nhẹ tênh” này lại tiềm ẩn nguy cơ gây tăng cân, béo phì nếu dùng quá đà. Vậy bánh phồng tôm chứa những gì và vì sao bác sĩ khuyên nên ăn chừng mực trong ngày Tết?
Mỗi dịp Tết đến xuân về, bánh phồng tôm lại xuất hiện dày đặc trên mâm cỗ, bàn tiệc hay những buổi họp mặt gia đình. Chỉ cần một đĩa bánh phồng tôm giòn rụm ăn kèm gỏi đu đủ, gỏi ngó sen hoặc đơn giản là nhâm nhi lúc trò chuyện, không khí ngày Tết dường như cũng trở nên rộn ràng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh vị ngon khó cưỡng, món ăn vặt quen thuộc này cũng khiến nhiều người băn khoăn: liệu ăn nhiều bánh phồng tôm có gây tăng cân, béo phì hay không?
Bánh phồng tôm – món ăn vặt gắn liền nhiều thế hệ
Bánh phồng tôm là món ăn vặt phổ biến, được nhiều thế hệ người Việt yêu thích. Không chỉ xuất hiện trong các bữa ăn gia đình, bánh phồng tôm còn là "bạn đồng hành" của nhiều món gỏi truyền thống. Về bản chất, bánh phồng tôm có cấu trúc khá giống với các loại bánh gạo hay snack tinh bột mà chúng ta thường sử dụng.
Nguyên liệu chính của bánh phồng tôm gồm bột năng, bột sắn dây, bột nở, muối nở, hải sản xay nhỏ (thường là tôm) cùng các loại gia vị. Nhìn qua, bảng thành phần này khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Tuy nhiên, chính sự đơn giản ấy lại khiến nhiều người chủ quan về giá trị năng lượng mà bánh phồng tôm mang lại.
Giá trị dinh dưỡng: Nhỏ gọn nhưng nhiều năng lượng
Theo thông tin do bác sĩ cung cấp, trong 100g bánh phồng tôm chưa chế biến có chứa khoảng 1,6g chất đạm, 34,1g tinh bột và đặc biệt là tới 59,2g chất béo. Đây là con số đáng chú ý, bởi hàm lượng chất béo trong bánh phồng tôm chiếm tỷ lệ rất cao so với nhiều món ăn vặt khác.
Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Không thể phủ nhận dinh dưỡng bánh phồng tôm cung cấp cho cơ thể chủ yếu là tinh bột và chất béo. Nếu ăn ở mức độ vừa phải, bánh phồng tôm vẫn có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều trong một thời gian dài sẽ khiến cơ thể quá tải về thực phẩm và chất dinh dưỡng, từ đó gây hại cho sức khỏe".
Thực tế, khi bánh phồng tôm được chiên nở, lượng dầu hấp thụ vào bánh càng làm tăng tổng năng lượng. Chỉ một lượng nhỏ bánh phồng tôm cũng có thể tương đương với một khẩu phần ăn giàu calo, trong khi lại không tạo cảm giác no lâu.
Vì sao bánh phồng tôm dễ gây tăng cân?
Sự kết hợp giữa tinh bột tinh chế, chất béo và muối tiêu, gia vị chính là "chìa khóa" tạo nên sức hấp dẫn của bánh phồng tôm. Vị giòn, mặn nhẹ và béo khiến người ăn rất dễ mất kiểm soát, đặc biệt trong những ngày Tết khi việc ăn uống thường thoải mái hơn ngày thường.
Ngoài ra, bánh phồng tôm gần như không cung cấp chất xơ – yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cảm giác đói và hỗ trợ tiêu hóa. Khi ăn nhiều bánh phồng tôm, cơ thể dễ rơi vào tình trạng dư thừa năng lượng, trong khi nhu cầu vận động lại giảm, nhất là trong những ngày nghỉ lễ. Đây chính là lý do khiến cân nặng tăng nhanh sau Tết.
Ăn bánh phồng tôm thế nào cho hợp lý?
Bác sĩ Bình cũng nhấn mạnh rằng, bánh phồng tôm không phải là thực phẩm "cấm kỵ". Việc ăn bánh phồng tôm có gây béo hay không còn phụ thuộc vào thói quen ăn uống, cơ địa và lối sống của mỗi người. Nếu chỉ ăn với lượng nhỏ, không thường xuyên và kết hợp cùng chế độ ăn cân đối, bánh phồng tôm vẫn có thể là món ăn mang lại niềm vui ẩm thực.
Trong dịp Tết, để hạn chế nguy cơ tăng cân, mọi người nên ăn bánh phồng tôm kèm nhiều rau xanh, trái cây, giảm bớt các món chiên rán khác và duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Quan trọng hơn cả là ý thức kiểm soát khẩu phần, tránh tâm lý "ăn Tết cho thoải mái" rồi để lại hệ quả cho sức khỏe sau kỳ nghỉ.
Bánh phồng tôm vẫn luôn là một phần quen thuộc của văn hóa ẩm thực ngày Tết. Nhưng thưởng thức món ăn này một cách thông minh, chừng mực chính là cách để vừa giữ trọn hương vị Tết, vừa bảo vệ vóc dáng và sức khỏe lâu dài.
