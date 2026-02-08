Loại nước là 'vua phá gan, thận' rất mạnh, ngon đến mấy cũng nên bỏ sớm
GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng phía sau ly đồ uống tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng.
Trà sữa đã trở thành thức uống quen thuộc của học sinh, sinh viên và người trẻ nhờ hương vị ngọt béo, dễ uống, đa dạng topping và dễ tiếp cận. Từ cổng trường học đến các tuyến phố lớn, hình ảnh những ly trà sữa gần như xuất hiện ở khắp nơi. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng phía sau ly đồ uống tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng.
Những thành phần tưởng quen nhưng có thể gây hại nếu lạm dụng
Thành phần cơ bản của trà sữa gồm trà, sữa, đường và topping. Mỗi nguyên liệu đều có thể mang lại lợi ích nếu sử dụng đúng cách, nhưng thực tế tại nhiều cơ sở pha chế, chất lượng nguyên liệu không phải lúc nào cũng được đảm bảo.
Trà vốn là thành phần có lợi cho sức khỏe khi được chiết xuất từ lá trà tự nhiên. Các loại trà như trà xanh, trà đen hay trà ô long chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, không ít quán nhỏ lẻ lại sử dụng hương liệu tổng hợp thay cho trà thật để giảm chi phí. Những chất tạo mùi không rõ nguồn gốc có thể chứa hợp chất hữu cơ độc hại, nếu tích tụ lâu dài có nguy cơ gây tổn thương gan và ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.
Một thành phần khác khiến nhiều chuyên gia lo ngại là kem béo thực vật – nguyên liệu thường được dùng thay thế sữa tươi. Sản phẩm này được tạo ra từ dầu thực vật hydro hóa, gần như không cung cấp dưỡng chất thiết yếu nhưng lại chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat). Việc tiêu thụ chất béo trans thường xuyên có thể làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.
Trân châu – topping phổ biến nhất trong trà sữa – thực chất chủ yếu được làm từ tinh bột sắn. Thành phần này gần như không cung cấp chất xơ hay protein nhưng lại chứa lượng calo khá cao. Trung bình mỗi ly trà sữa có thể cung cấp hơn 300 kcal, thậm chí cao hơn nếu thêm các topping như pudding trứng, kem phô mai hoặc thạch trái cây.
Đặc biệt, lượng đường trong một ly trà sữa thường dao động khoảng 40–50 gram, tương đương gần bằng hoặc vượt mức khuyến nghị tiêu thụ đường mỗi ngày của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc nạp quá nhiều đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và các bệnh tim mạch.
Ảnh hưởng rõ rệt đối với học sinh, sinh viên
Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, lứa tuổi học sinh, sinh viên đang trong giai đoạn phát triển mạnh về thể chất và trí não, cần được cung cấp đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ lại coi trà sữa như bữa phụ thay thế sữa hoặc thực phẩm lành mạnh, khiến cơ thể dễ thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.
Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều đồ uống nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin, gây rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến khả năng tập trung, học tập.
Đáng lo ngại hơn, tại một số cơ sở kinh doanh thiếu kiểm soát, nguyên liệu pha chế có thể bao gồm bột pha sẵn, phẩm màu hoặc chất tạo ngọt tổng hợp. Những hỗn hợp này tuy giúp đồ uống có mùi vị hấp dẫn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại gan, thận nếu sử dụng lâu dài.
Ngoài ra, dầu thực vật hydro hóa trong kem béo còn được cho là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hormone sinh dục nếu tiêu thụ thường xuyên, đặc biệt ở lứa tuổi đang phát triển.
Có nên loại bỏ hoàn toàn trà sữa khỏi chế độ ăn?
Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, trà sữa không phải là đồ uống độc hại nếu sử dụng ở mức độ hợp lý. Vấn đề đáng lo ngại nằm ở thói quen sử dụng quá thường xuyên và việc lựa chọn sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn cửa hàng uy tín, sử dụng trà tự nhiên, sữa tươi thay cho kem béo thực vật, đồng thời giảm lượng đường hoặc chọn loại ít đường. Ngoài ra, nên hạn chế uống trà sữa như thức uống hằng ngày, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.
Phụ huynh cũng được khuyến khích hướng dẫn trẻ xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, ưu tiên sữa, trái cây hoặc các món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng thay cho đồ uống nhiều đường.
Thức uống giải trí hay nguy cơ sức khỏe?
Trong nhịp sống hiện đại, trà sữa không chỉ là đồ uống mà còn trở thành một phần của văn hóa giới trẻ. Tuy nhiên, giống như nhiều thực phẩm chế biến sẵn khác, việc tiêu thụ thiếu kiểm soát có thể khiến thức uống này trở thành yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe.
Các chuyên gia nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn trà sữa, mà là sử dụng có chừng mực, lựa chọn nguyên liệu an toàn và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Bởi đôi khi, những thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian dài.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Nam tài xế 50 tuổi suy gan, suy thận cấp vì 1 món ăn bình dân nhiều người Việt hay dùngSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Một trường hợp vừa được các bác sĩ cảnh báo đang thu hút nhiều sự chú ý khi một nam tài xế 50 tuổi phải nhập viện trong tình trạng tổn thương gan và suy thận cấp sau thời gian dài sử dụng một món ăn dân dã, quen thuộc với nhiều gia đình.
Chuyên gia nhắc nhở thực phẩm 'quen mặt' ngày Tết: Bày ra là vơi nhanh nhất bàn tiệc nhưng phải coi chừngBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Cứ mỗi dịp Tết đến, bánh phồng tôm lại phủ sóng khắp mâm cỗ, bàn tiệc từ thành thị đến nông thôn. Giòn rụm, béo thơm, ăn hoài không chán, nhưng ít ai ngờ món ăn vặt tưởng chừng “nhẹ tênh” này lại tiềm ẩn nguy cơ gây tăng cân, béo phì nếu dùng quá đà. Vậy bánh phồng tôm chứa những gì và vì sao bác sĩ khuyên nên ăn chừng mực trong ngày Tết?
Bé trai 10 tuổi đột quỵ sau khi chơi cầu lông, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua ở trẻSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Từ cảm giác mệt mỏi, đau đầu gối khi chơi cầu lông, bé trai nhanh chóng rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người do đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp.
Cả gia đình 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Câu chuyện đau lòng cảnh báo những thói quen tiết kiệm tưởng vô hạiSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Một gia đình ba người lần lượt phát hiện mắc ung thư tụy chỉ trong thời gian ngắn đã khiến nhiều người giật mình nhìn lại thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là lời chia sẻ đầy day dứt của người mẹ: “Tôi nghĩ mình đang chăm lo tốt cho gia đình, không ngờ lại có thể gây hại cho họ”.
Người đàn ông ở Quảng Ninh bị nhồi máu cơ tim cấp từ dấu hiệu đau ngực phổ biếnSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhận nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành, nguy cơ tử vong rất cao.
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyênBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.
Tế bào ung thư 'thích' gì trong cơ thể bạn? người Việt hiểu đúng để phòng ngừa và điều trị hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu đúng bản chất, tốc độ lan rộng của tế bào ung thư sẽ giúp mỗi người chủ động phát hiện sớm, điều trị kịp thời và phòng bệnh hiệu quả.
Bác sĩ tiết lộ phần bị vứt bỏ của bắp ngô lại có lợi cho thận, nhiều người không biết mà bỏ phíBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Râu ngô thường bị coi là phần thừa khi chế biến bắp ngô, nhưng ít ai biết đây lại là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nếu sử dụng đúng cách, râu ngô có thể hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện các vấn đề đường tiết niệu và sỏi thận, tuy nhiên không phải ai cũng nên dùng tùy tiện.
8 thói quen đơn giản giúp bạn trẻ lâu hơn tuổi thậtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi tác chỉ là những con số, nhưng diện mạo và tinh thần lại là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có những người dù đã bước sang tuổi xế chiều vẫn toát lên vẻ trẻ trung, linh hoạt và đầy sức sống? Câu trả lời không nằm ở những liệu trình làm đẹp đắt đỏ, mà nằm ở 8 thói quen sinh hoạt và tu dưỡng nội tâm "tinh túy" dưới đây.
8 thói quen đơn giản giúp bạn trẻ lâu hơn tuổi thậtSống khỏe
GĐXH - Tuổi tác chỉ là những con số, nhưng diện mạo và tinh thần lại là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có những người dù đã bước sang tuổi xế chiều vẫn toát lên vẻ trẻ trung, linh hoạt và đầy sức sống? Câu trả lời không nằm ở những liệu trình làm đẹp đắt đỏ, mà nằm ở 8 thói quen sinh hoạt và tu dưỡng nội tâm "tinh túy" dưới đây.