Cả gia đình 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Câu chuyện đau lòng cảnh báo những thói quen tiết kiệm tưởng vô hại
GĐXH - Một gia đình ba người lần lượt phát hiện mắc ung thư tụy chỉ trong thời gian ngắn đã khiến nhiều người giật mình nhìn lại thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là lời chia sẻ đầy day dứt của người mẹ: “Tôi nghĩ mình đang chăm lo tốt cho gia đình, không ngờ lại có thể gây hại cho họ”.
Các chuyên gia cho rằng, câu chuyện này không nhằm quy kết nguyên nhân ung thư từ một yếu tố duy nhất, nhưng là hồi chuông cảnh báo về những thói quen tiết kiệm và lựa chọn thực phẩm thiếu an toàn có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật.
Bi kịch của một gia đình và thói quen tưởng chừng "đảm đang"
Theo thông tin từ bệnh viện, chồng của bà Ngô được chẩn đoán mắc ung thư tụy giai đoạn cuối vào mùa xuân năm ngoái và qua đời chỉ sau chưa đầy nửa năm điều trị.
Vài tháng sau, bản thân bà Ngô và con trai cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài. Khi đi kiểm tra, cả hai đều được phát hiện ung thư tụy ở giai đoạn sớm.
Trong quá trình khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy gia đình này có một thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm: thường xuyên sử dụng thịt xay mua vào cuối buổi chợ với giá rẻ để làm hoành thánh, bánh bao và nhiều món ăn khác.
Bà Ngô tin rằng thực phẩm tự nấu luôn an toàn và nhiệt độ cao khi chế biến có thể tiêu diệt vi khuẩn. Tuy nhiên, theo phân tích chuyên môn, nếu nguồn nguyên liệu ban đầu không đảm bảo, việc nấu chín không thể loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại tích tụ lâu dài trong cơ thể.
Thịt xay kém chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết, thịt xay bán sẵn có nguy cơ bị trộn từ nhiều phần thịt vụn, thậm chí có thể gồm thịt đã biến chất hoặc phần mô bạch huyết.
Những loại thịt kém chất lượng này có thể chứa các hợp chất có hại như: Nitrit, amin dị vòng hình thành trong quá trình chế biến, aflatoxin – độc tố nấm mốc được xác định có liên quan đến nguy cơ ung thư.
Các chất này không gây bệnh ngay lập tức nhưng nếu tích tụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào, trong đó có tuyến tụy.
Các bác sĩ nhấn mạnh ung thư tụy thường do nhiều yếu tố kết hợp như di truyền, lối sống, môi trường, chế độ ăn uống… Tuy nhiên, việc tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo an toàn trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ.
5 loại thực phẩm giá rẻ ngoài chợ tiềm ẩn rủi ro sức khỏe
1. Dưa muối, rau muối bày bán ngoài trời
Các loại thực phẩm muối chua nếu không đảm bảo vệ sinh dễ nhiễm vi khuẩn và bụi bẩn môi trường. Ngoài ra, quá trình muối có thể sinh ra nitrit – chất có liên quan đến nguy cơ ung thư khi tích tụ trong thời gian dài.
2. Cá viên, thịt viên bán rời
Những sản phẩm không được đóng gói dễ bị nhiễm khuẩn từ môi trường. Một số sản phẩm còn bị cấp đông và rã đông nhiều lần, làm tăng nguy cơ vi khuẩn gây bệnh.
3. Hải sản khô bán cân ngoài không khí
Rong biển khô, tôm khô hoặc cá khô nếu bảo quản không đúng cách rất dễ hút ẩm, sinh nấm mốc và tạo độc tố nguy hiểm cho gan và hệ tiêu hóa.
4. Thịt xay sẵn không rõ nguồn gốc
Người tiêu dùng khó kiểm soát chất lượng thịt khi mua sẵn. Các chuyên gia khuyến nghị nên mua thịt tươi và xay trực tiếp tại chỗ để đảm bảo an toàn.
5. Thịt quay, thịt kho có màu sắc bất thường
Một số cơ sở có thể sử dụng phẩm màu không an toàn để tạo màu bắt mắt. Nếu thực phẩm có màu quá rực rỡ hoặc mùi bất thường, người tiêu dùng nên tránh sử dụng.
Những thói quen tiết kiệm dễ gây hại sức khỏe
Không chỉ thực phẩm, nhiều thói quen sinh hoạt tưởng tiết kiệm cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.
Tiếp tục sử dụng chảo chống dính bong tróc
Lớp phủ chống dính bị hỏng có thể giải phóng các hợp chất hóa học khi đun nóng. Một số nghiên cứu cho thấy việc phơi nhiễm các chất thuộc nhóm PFAS có thể liên quan đến nguy cơ ung thư.
Ăn thực phẩm đã hỏng hoặc mốc
Việc cắt bỏ phần hỏng và tiếp tục sử dụng thực phẩm có thể khiến cơ thể hấp thụ độc tố nấm mốc – yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý nghiêm trọng.
Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần
Dầu ăn bị đun nóng nhiều lần có thể tạo ra chất béo chuyển hóa và các hợp chất oxy hóa gây hại tim mạch và làm tăng nguy cơ ung thư.
Không bật máy hút mùi khi nấu ăn
Khói dầu chứa nhiều chất độc hại. Một số nghiên cứu cho thấy tiếp xúc lâu dài với khói bếp có thể làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp và ung thư phổi, đặc biệt ở phụ nữ thường xuyên nấu ăn.
Ngại khám sức khỏe định kỳ
Ung thư tụy thường phát hiện muộn do triệu chứng mờ nhạt. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường, tăng cơ hội điều trị hiệu quả.
Tiết kiệm đúng cách mới là bảo vệ gia đình
Các chuyên gia cho rằng tiết kiệm là đức tính cần thiết, nhưng tiết kiệm không nên đánh đổi bằng sức khỏe. Việc lựa chọn thực phẩm đảm bảo nguồn gốc, bảo quản đúng cách và duy trì lối sống lành mạnh mới là cách bảo vệ gia đình bền vững.
Câu chuyện của gia đình bà Ngô là lời nhắc rằng đôi khi những điều chúng ta tin là tốt cho người thân lại cần được nhìn nhận lại dưới góc độ khoa học và an toàn sức khỏe.
Trong đời sống hiện đại, chăm sóc gia đình không chỉ là nấu ăn đầy đủ mà còn là lựa chọn nguyên liệu sạch, thói quen sinh hoạt lành mạnh và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.
