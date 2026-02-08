Bé trai 10 tuổi đột quỵ sau khi chơi cầu lông, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua ở trẻ

Phát hiện đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp ở trẻ em

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết đã tiếp nhận bé trai N.H.G.P. (10 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện thần kinh tiến triển nhanh.

Theo khai thác bệnh sử, chiều trước hôm nhập viện, sau khi đi chơi cầu lông về, trẻ than mệt, đau đầu gối trái. Sau đó, các triệu chứng tăng dần với đau toàn thân, nôn ói nhiều, tê chân.

Đến sáng hôm sau, trẻ xuất hiện yếu tay chân, đi loạng choạng, khó nhấc tay chân, tình trạng yếu nặng dần và gần như liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Gia đình ghi nhận không có tiền sử chấn thương trước đó nên lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Hình ảnh chụp mạch máu xóa nền DSA. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp MRI não và cột sống cổ. Kết quả cho thấy trẻ bị nhồi máu não cấp vùng hành não, kèm huyết khối gần như hoàn toàn động mạch đốt sống phải – một tình trạng đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ diễn tiến nặng nếu không xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất chỉ định chụp mạch não DSA để đánh giá chính xác mức độ tắc mạch và lên phương án can thiệp tối ưu.

Can thiệp nội mạch giành lại sự sống cho trẻ bị đột quỵ

BSCKII Trần Công Bảo Phụng cùng ê-kíp đã tiến hành can thiệp nội mạch cấp cứu cho bệnh nhi. Các bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi lên động mạch đốt sống phải, kết hợp tiêu sợi huyết tại chỗ và sử dụng dụng cụ chuyên biệt hút huyết khối ra ngoài.

Sau can thiệp, động mạch được tái thông hoàn toàn, tưới máu não cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Hồi sức ngoại theo dõi.

Chỉ sau 1 tuần điều trị, chức năng vận động của trẻ phục hồi gần như hoàn toàn, không để lại di chứng nặng nề – một kết quả rất hiếm gặp trong các ca đột quỵ ở trẻ em.

Ảnh minh họa.

Đột quỵ ở trẻ em: Hiếm nhưng không thể chủ quan

Theo BS Phụng, trước đây bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp nhồi máu não ở trẻ em đến muộn trong tình trạng yếu liệt nặng, hôn mê, thậm chí tử vong. Nhờ sự phát triển của kỹ thuật can thiệp nội mạch, các bác sĩ hiện nay có thể lấy huyết khối, tái thông mạch máu não, giúp hạn chế tối đa di chứng.

"Trường hợp này nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể bị liệt nửa người suốt đời. Đây cũng là một trong những ca đột quỵ trẻ em hiếm hoi đến sớm và được điều trị thành công bằng can thiệp nội mạch," BS Phụng cho biết.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, khó khăn lớn nhất trong điều trị đột quỵ ở trẻ là động mạch nhỏ, triệu chứng không điển hình như người lớn, khiến việc chẩn đoán và can thiệp thường bị chậm trễ.

Cảnh báo dấu hiệu đột quỵ ở trẻ cần nhập viện ngay

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ có các biểu hiện thần kinh khởi phát đột ngột, đặc biệt là:

- Đau đầu dữ dội kèm nôn ói

- Rối loạn đi đứng, đi loạng choạng

- Yếu liệt tay chân, liệt nửa người

- Co giật lần đầu

- Thay đổi ý thức, lơ mơ, khó tiếp xúc

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi ngay lập tức, không theo dõi tại nhà, bởi mỗi phút chậm trễ trong đột quỵ đều có thể khiến tế bào não tổn thương không hồi phục.

