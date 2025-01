Tài khoản ngân hàng đột ngột bị khóa, tiền bị rút sạch: Cách để bảo vệ tài sản trước chiêu lừa đảo mới cực tinh vi

Người phụ nữ nhận lại tiền chuyển khoản nhầm sau 2 năm GĐXH - Chị Na bất ngờ khi số tiền 15 triệu đồng chuyển khoản nhầm từ 2 năm trước đã được trả lại cho chị.

Cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới cực tinh vi đánh cắp tài khoản ngân hàng

Đối tượng lừa đảo cố ý nhập sai mật khẩu nhiều lần, gây khóa tài khoản ngân hàng điện tử của khách hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt thông tin.

Gần đây, một số người dùng ngân hàng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản bị khóa và yêu cầu làm theo hướng dẫn để mở lại. Đây thực chất là một chiêu thức lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài khoản và rút tiền của người dùng.

Theo cơ quan công an, đây là một chiêu lừa đảo mới mà các đối tượng đang áp dụng. Kẻ gian thường biết thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng và cố ý đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần, khiến tài khoản bị khóa. Sau đó, chúng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hướng dẫn người dùng mở khóa qua một đường link. Khi nạn nhân làm theo, kẻ gian chiếm đoạt quyền truy cập và rút sạch tiền trong tài khoản.

Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, lý do kẻ gian có thể biết thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng là do nhiều người vô tình để lộ số tài khoản trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc sử dụng số điện thoại làm tài khoản đăng nhập ngân hàng điện tử cũng tạo điều kiện để chúng khai thác thông tin và thực hiện lừa đảo.

Hình thức này khá giống với các việc giả mạo các app của nhiều dịch vụ công như VNeID, VSSID, Dichvucong, ETax, EVN điện lực.... Kịch bản có thể khác đi một tí, nhưng nhìn chung đều có chung mục tiêu là để chiếm quyền kiểm soát điện thoại của người dùng và rút tiền từ tài khoản ngân hàng.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo vệ tài khoản ngân hàng an toàn, tránh bị lừa đảo

Chuyên gia về an ninh mạng lưu ý người dùng cần nhớ kỹ, mật khẩu OTP là bí mật, không chia sẻ với bất kỳ ai. Đồng thời, không cài app lạ, không nhấp vào link lạ. Không phải ngân hàng nào cũng có tình trạng nhập sai mật khẩu nhiều lần thì khóa tài khoản ngay trên app. Nhưng dù vậy kẻ lừa đảo vẫn có một số thủ thuật để khóa tài khoản của người dùng khi đăng nhập. Vì vậy, bất kể vấn đề gì liên quan đến tài khoản ngân hàng thì người dùng nên ra quầy giao dịch của chính ngân hàng để được hỗ trợ. Tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào của người lạ, không mở đường link lạ hay cài đặt các app lạ. Những cảnh báo này đã được các cơ quan chức năng đưa ra nhiều lần nhưng vẫn có nhiều người dùng cả tin nên bị sập bẫy lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ những cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Nếu tài khoản bị khóa, cần bình tĩnh và liên hệ trực tiếp với ngân hàng thông qua tổng đài chính thức hoặc đến quầy giao dịch để được hỗ trợ.

Việc cẩn trọng và bình tĩnh xử lý khi gặp tình huống bất thường không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo tiếp diễn trong xã hội.