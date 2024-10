Tạm giữ thầy giáo ở Bình Dương để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6

Sáng nay (12/10), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông V.D.L., giáo viên một trường THCS ở phường Dĩ An.

Nam giáo viên bị phụ huynh tố cáo trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ông L. bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo cơ quan công an, ông L. là giáo viên phụ trách đội của một trường THCS. Trong quá trình công tác, ông này đã có nhiều lần dâm ô một nữ sinh lớp 6.

Cụ thể, ông L. có hành vi sờ vào eo, ngực, bụng và bộ phận sinh dục của nữ sinh để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Ông L. không có ý định quan hệ tình dục với nữ sinh này.

Từ những dấu hiệu nêu trên và tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội được cho là của các phụ huynh có con em học tại trường THCS chia sẻ thông tin tố cáo thầy giáo này có hành vi xâm hại các nữ sinh.

Người này bị tố dụ dỗ các nữ học sinh đi hát karaoke, dẫn đi nhà nghỉ, gọi lên phòng làm việc cho xem phim nhạy cảm rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Các bài viết sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, nhiều bình luận bức xúc trước hành vi nêu trên.