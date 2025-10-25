Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An

Thứ bảy, 15:42 25/10/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ngày 24/10 đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện sáng 23/10.

Theo đó, tại quyết định số 3325/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đó là tập thể Khoa Sơ sinh và 4 cá nhân thuộc Khoa Sơ sinh là bà Nguyễn Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, bà Trần Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Hồng.

Cả 4 cá nhân trên đều là điều dưỡng viên, trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Trước đó, như Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin, sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo lập ngay đoàn công tác vào Nghệ An. Đoàn công tác do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em, lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam sáng 24/10 đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng là nạn nhân của vụ tấn công đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại đây;

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An- Ảnh 1.

TS. BS Hà Anh Đức thăm hỏi, động viên nữ điều dưỡng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Từ Thành - Vũ Đồng

Đồng thời đoàn cũng làm việc với ngành y tế Nghệ An về vấn đề an ninh, an toàn bệnh viện

Tại đây, TS Đức cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh xảy ra vụ người nhà bệnh nhân cầm dao tấn công khiến 7 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ là chị L.T.K (SN 1999) mới sinh đôi ngày 17/10, hai bé gái sinh non đang được điều trị tại Khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sáng 23/10, khi bệnh viện làm thủ tục chuyển một trong hai bé sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Vỹ không có mặt.

Đến khoảng 10h03 cùng ngày, đối tượng bất ngờ quay lại phòng bệnh, cầm theo dao gọt hoa quả và tấn công hàng loạt người trong phòng. Thời điểm đó, trong phòng có 28 người, gồm 14 bệnh nhi và người nhà chăm sóc.

Ban đầu, Vỹ định tấn công vợ và con ruột nhưng bất thành, sau đó khống chế một bé sơ sinh khác, bóp cổ và đâm người bà là Phan Thị Tứ cùng điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, đang học việc tại đây).

Tiếp đó, hắn khống chế thêm một bé sơ sinh khác và đâm người bà là Ngô Thị Thu Thủy vào vùng cổ. Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao vào giành lại cháu bé, đưa đến nơi an toàn cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp Phan Thị Oanh.

Trong lúc hỗn loạn, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị truy đuổi vào phòng trực và bị đâm liên tiếp; điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài cũng bị tấn công tại hành lang của khoa.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Trường Vinh kịp thời có mặt khống chế đối tượng Vỹ, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Trong vụ việc này, nữ điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang, nạn nhân bị thương nặng nhất hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, với hai vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Nhờ sự kịp thời của đội ngũ cấp cứu, tình trạng của nữ điều dưỡng đã cơ bản qua cơn nguy kịch.

Các nạn nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được bác sĩ xử trí kịp thời.

Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lực

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là ca điều trị phức tạp, do tổn thương kéo dài khiến cấu trúc giải phẫu mắt bị biến dạng, đồng thời gây rối loạn thị giác chức năng – đặc biệt là tình trạng chói lóa nghiêm trọng do mống mắt mất khả năng điều tiết ánh sáng.

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Cảnh báo từ phòng cấp cứu: Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma túy

Sống khỏe - 2 ngày trước

Chiều 23/10, thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.

2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất

2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất

Sống khỏe - 2 ngày trước

Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 6 tháng và thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi là 2 nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao nhất. Dự phòng chủ động bệnh bằng vắc xin cho mọi độ tuổi là rất cần thiết.

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ.

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện Giao thông Vận tải thông báo tới người bệnh, khách hàng tới thăm khám về việc cảnh giác đối tượng 'cò bệnh viện'.

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

Y tế - 6 ngày trước

Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh

Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruột

Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruột

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Lần đầu tiên tại châu Á, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về nhu động thần kinh ruột, quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu khu vực nhằm cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực còn được xem là “hố đen” của chuyên ngành tiêu hóa.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập.

Xem nhiều

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Y tế

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Y tế
Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top