Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ An
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ngày 24/10 đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện sáng 23/10.
Theo đó, tại quyết định số 3325/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Đó là tập thể Khoa Sơ sinh và 4 cá nhân thuộc Khoa Sơ sinh là bà Nguyễn Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, bà Trần Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Hồng.
Cả 4 cá nhân trên đều là điều dưỡng viên, trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.
Trước đó, như Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin, sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo lập ngay đoàn công tác vào Nghệ An. Đoàn công tác do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em, lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam sáng 24/10 đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng là nạn nhân của vụ tấn công đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại đây;
Đồng thời đoàn cũng làm việc với ngành y tế Nghệ An về vấn đề an ninh, an toàn bệnh viện
Tại đây, TS Đức cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.
Đồng thời, Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...
Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh xảy ra vụ người nhà bệnh nhân cầm dao tấn công khiến 7 người bị thương.
Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ là chị L.T.K (SN 1999) mới sinh đôi ngày 17/10, hai bé gái sinh non đang được điều trị tại Khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Sáng 23/10, khi bệnh viện làm thủ tục chuyển một trong hai bé sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Vỹ không có mặt.
Đến khoảng 10h03 cùng ngày, đối tượng bất ngờ quay lại phòng bệnh, cầm theo dao gọt hoa quả và tấn công hàng loạt người trong phòng. Thời điểm đó, trong phòng có 28 người, gồm 14 bệnh nhi và người nhà chăm sóc.
Ban đầu, Vỹ định tấn công vợ và con ruột nhưng bất thành, sau đó khống chế một bé sơ sinh khác, bóp cổ và đâm người bà là Phan Thị Tứ cùng điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, đang học việc tại đây).
Tiếp đó, hắn khống chế thêm một bé sơ sinh khác và đâm người bà là Ngô Thị Thu Thủy vào vùng cổ. Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao vào giành lại cháu bé, đưa đến nơi an toàn cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp Phan Thị Oanh.
Trong lúc hỗn loạn, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị truy đuổi vào phòng trực và bị đâm liên tiếp; điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài cũng bị tấn công tại hành lang của khoa.
Lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Trường Vinh kịp thời có mặt khống chế đối tượng Vỹ, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.
Trong vụ việc này, nữ điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang, nạn nhân bị thương nặng nhất hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, với hai vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Nhờ sự kịp thời của đội ngũ cấp cứu, tình trạng của nữ điều dưỡng đã cơ bản qua cơn nguy kịch.
Các nạn nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được bác sĩ xử trí kịp thời.
