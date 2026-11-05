Tăng Thanh Hà thận trọng trước khi trở lại điện ảnh sau 13 năm, vai diễn Hoàng hậu Nam Phương có gì đặc biệt?

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Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà trong First Trailer phim Hoàng hậu cuối cùng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên trở lại với một dự án điện ảnh sau thời gian dài rời xa màn ảnh, tập trung cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc vẫn giữ được nét thanh lịch, sự trở lại của Tăng Thanh Hà còn khiến nhiều người tò mò về lý do cô quyết định nhận lời tham gia một vai diễn có chiều sâu tâm lý như Hoàng hậu Nam Phương.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, hành trình tìm kiếm người đảm nhận vai diễn này kéo dài gần một năm, với nhiều vòng tuyển chọn và những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito cùng ê-kíp đã bắt đầu quá trình casting từ cuối năm 2024, kéo dài sang năm 2025.

Tăng Thanh Hà trả lời về việc nhận vai sau 13 năm rời xa màn ảnh.

Trong khi các vai diễn quan trọng như Vua Bảo Đại do Ma Ran Đô đảm nhận, Đức Từ Cung do NSƯT Diệu Đức thủ vai và Lệ Hà do Trâm Anh thể hiện lần lượt tìm được gương mặt phù hợp, việc lựa chọn Hoàng hậu Nam Phương lại trở thành bài toán khó.

Bởi câu chuyện trong phim diễn ra ở thời điểm Bảo Đại và Nam Phương đã có với nhau ba người con. Nhân vật không còn là một tiểu thư trẻ trung, mà là người phụ nữ đã làm mẹ, trải qua nhiều biến cố và phải đối diện với những áp lực của một vị Hoàng hậu. Đằng sau danh vị cao quý là những giằng xé nội tâm, trách nhiệm gia đình và cả những tổn thương trong cuộc hôn nhân đang dần đi vào bế tắc.

Vì vậy, diễn viên đảm nhận vai Nam Phương không chỉ cần có nhan sắc mà còn phải thể hiện được sự từng trải, chiều sâu cảm xúc và thần thái của một người phụ nữ đứng ở vị trí đặc biệt trong Hoàng gia.

Hình ảnh Hoàng hậu Nam Phương do Tăng Thanh Hà tái hiện.

Trong lúc quá trình tìm kiếm vẫn chưa có kết quả như mong đợi, hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito bất ngờ nhận được gợi ý về Tăng Thanh Hà. Tháng 11/2025, sau gần một năm tìm kiếm, ê-kíp quyết định tiếp cận nữ diễn viên cho vai diễn được xem là quan trọng bậc nhất của bộ phim.

Tuy nhiên, bản thân Tăng Thanh Hà cũng không vội đưa ra quyết định. Dù trong lòng đã nhen nhóm trở lại niềm đam mê diễn xuất sau nhiều năm tạm gác công việc này, cô vẫn dành sự thận trọng nhất định trước một vai diễn có nhiều thử thách.

Nữ diễn viên chủ động đề nghị được tiếp xúc với kịch bản, tham gia định trang và diễn thử. Đây cũng là cách để cô và ê-kíp có thể kiểm chứng sự phù hợp, thay vì chỉ dựa vào hình dung ban đầu về ngoại hình hay danh tiếng của diễn viên.

Đáng chú ý, Ma Ran Đô, người đảm nhận vai Vua Bảo Đại, cũng được mời tham gia buổi diễn thử cùng Tăng Thanh Hà. Nam diễn viên không giấu được sự bất ngờ khi biết mình có cơ hội đóng chung với thần tượng. Tuy nhiên, sau những phút đầu bỡ ngỡ, cả hai nhanh chóng nhập vai và tạo được sự kết nối trong diễn xuất.

Ma Ran Đô là người đảm nhận vai Vua Bảo Đại.

Theo ê-kíp, khoảng cách 11 tuổi giữa hai diễn viên không trở thành trở ngại. Ngược lại, sự ăn ý trong lần diễn thử đã giúp các nhà làm phim có thêm cơ sở để lựa chọn Tăng Thanh Hà cho vai Hoàng hậu Nam Phương.

Với Tăng Thanh Hà, việc trở lại điện ảnh sau 13 năm không đơn thuần là nhận thêm một vai diễn. Sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên đứng trước cơ hội trở lại với công việc từng làm nên dấu ấn trong sự nghiệp, nhưng lần này là một nhân vật có nhiều lớp tâm lý và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc.

Khán giả từng biết đến Tăng Thanh Hà qua nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận... Cô từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt, được yêu mến bởi vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bởi vậy, thông tin cô tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng mang đến nhiều kỳ vọng, nhất là với những khán giả từng yêu mến các vai diễn của cô.

Lựa chọn vai Hoàng hậu Nam Phương cũng cho thấy Tăng Thanh Hà không trở lại chỉ để tìm kiếm sự chú ý. Việc chủ động đề nghị đọc kịch bản, định trang và diễn thử cho thấy cô muốn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nhận lời, đồng thời cần cảm nhận rõ nhân vật cũng như tìm được tiếng nói chung với đạo diễn.

Hoàng hậu cuối cùng lấy cảm hứng từ những giai thoại về gia đình Hoàng gia cuối cùng của Việt Nam. Phim không hướng đến việc tái hiện lịch sử một cách toàn diện như phim tài liệu, mà tập trung khai thác đời sống tình cảm, những lựa chọn và giằng xé của các nhân vật phía sau cánh cổng Đại nội.

Đằng sau những danh vị và vẻ ngoài xa hoa là những con người phải đối diện với áp lực từ gia đình, tình yêu và những biến động của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, nhân vật Nam Phương được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về người phụ nữ từng sống trong Hoàng gia, với những cảm xúc và nỗi niềm rất đời thường.

Với Tăng Thanh Hà, đây có thể xem là dấu mốc đáng chú ý sau hơn một thập kỷ rời xa điện ảnh. Còn với khán giả, điều được chờ đợi không chỉ là hình ảnh nữ diễn viên trở lại màn ảnh mà còn là cách cô thể hiện một Hoàng hậu Nam Phương khác với những hình dung quen thuộc.