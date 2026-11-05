Toản may mắn thoát khỏi chiêu 'úp sọt' của Tươi

Trong tập 12 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, sau sự việc Triết trêu đùa, giả vờ thịt gà nên Khang (Minh Xíu) đã cắn lại anh Triết, Hạnh (Huyền Lizzie) bắt Khang phải sang xin lỗi Triết, còn Toản (Duy Hưng) cũng bắt hai anh em Triết sang xin lỗi em Khang.

Biết hai chú gà là quà của người bố đã mất tặng sinh nhật Khang nên Triết cảm thấy có lỗi và ân hận. Mai nhận ra mình cũng giống Khang, một đứa mất mẹ, một đứa mất bố. Toản dặn con trai phải phóng khoáng, thoải mái lên, chớ khó tính quá.

Khang hóa giải mối bất hòa với anh em Triết. Ảnh VTV

Nhà hết gạo, Triết dẫn em gái đi ăn bánh đa cua nhưng quán đóng cửa. Bé Mai năn nỉ anh Triết đưa ra chợ để ăn món khác, nhưng hai anh em nhầm đường. Triết dặn em gái đứng chờ, để anh đi hỏi thăm đường, đến khi quay lại, Mai không còn đứng ở chỗ cũ.

Đến tối vẫn không thấy Mai và Triết, mẹ con Hạnh cũng vô cùng lo lắng, gọi điện báo cho Toản, đồng thời đi tìm hai anh em Triết. Cuối cùng, Hạnh và Toản tìm thấy bé Mai đang tham gia diễn xuất trong buổi ghi hình ở đình.

Toản lo lắng khi nhận được tin con gái bị lạc. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tươi (Trang Moon) không ngại ngần lao tới thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc dành cho Toản. Thấy vậy, lão Đinh nói nhỏ mách cho Tươi cách "cho Toản vào rọ". Tươi liền lên kế hoạch hành động. Nhân chuyện một người sắp chia tay đội lái xe, Tươi xung phong sẽ lo hết toàn bộ bữa nhậu chia tay. Đến khi Toản say mèm, Tươi giữ lại anh ở lại với mình, nhưng Sĩ đã đến để đón Toản về.

Tươi thực hiện ý đồ cho Toản "vào rọ" khi chuốc anh say rượu. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thơ (Thu Hà Ceri) đi học nhưng bị hỏng xe giữa đường, tình cờ gặp Hùng (Nam Việt). Chàng trai thể hiện sự ga lăng khi chủ động đề nghị chở Thơ đến trường, nhưng trước khi đến trường phải đưa Thơ đi giao trứng. Nhìn Hùng chở Thơ, Sơn (Sơn Tùng) không khỏi khó chịu trong lòng, liền gặng hỏi cô bạn thân lý do và ngỏ ý muốn đi cùng Thơ hàng ngày nhưng bị từ chối.



Lớp trưởng Sơn tình cờ bắt quả tang mấy bạn ra sau nhà vệ sinh ở trường hút thuốc. Khi các bạn so sánh hút thuốc lá và dùng ma túy như Hùng, Sơn đã thẳng thắn nhắc nhở các bạn không tận mắt nhìn thấy thì đừng có nói xấu người khác. Hùng đứng ở trong lớp gần đó, nhìn và nghe toàn bộ câu chuyện qua cửa sổ. Sau đó, Hùng đã cảm ơn Sơn vì bảo vệ danh dự cho mình. Đồng thời, Hùng dằn mặt nhóm bạn vu khống chuyện cậu nghiện ma túy.

Tan học buổi đó, cả Hùng và Sơn đều đưa cô bạn về và còn cùng ngồi chờ cho tới khi xe sửa xong. Trong lúc trò chuyện, biết Hùng bơi giỏi, Sơn gợi ý bạn tham gia giải thể thao phong trào nhưng Hùng từ chối vì cho rằng mình là vận động viên chuyên nghiệp, nếu thi bơi giải phong trào thì sẽ gây bất công cho người khác. Hùng hứa một buổi nào đó sẽ thể hiện khả năng bơi lội của mình cho hai bạn "mở mang tầm mắt".

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