Tin sao 13/10: Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui

6 giờ trước

GĐXH - Từng được khán giả yêu mến khi cùng bố - diễn viên Mạnh Trường tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Chíp (Nguyễn Phương Linh) giờ đã bước sang tuổi 17. Không còn là cô bé nhỏ nhắn hay nũng nịu bố trên truyền hình năm nào, con gái nam diễn viên ngày càng trưởng thành, nữ tính và bộc lộ nhiều sở thích riêng.