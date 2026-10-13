Tin sao 13/10: Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui

Thứ ba, 19:19 13/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui khi đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, trong khi đó diễn viên Tăng Thanh Hà có tên trong đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 1.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh về chuyến đi trải nghiệm xem đua xe F1 ở một vị trí đặc biệt tại Singapore. 

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 2.

Siêu mẫu Thanh Hằng diện trang phục năng động, khoẻ khoắn. Cô cho biết cô được trải nghiệm xem đua xe F1 tại khu vực VIP. 

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 3.

Ca sĩ An Thu An được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ABU Song Festival 2026, diễn ra tại Sri Lanka ngày 2/11.

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 4.

Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui vinh dự được đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 5.

Diễn viên Phạm Ngọc Anh xinh tươi rạng rỡ trong loạt ảnh mới nhất được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 6.

Diễn viên Đoàn Bảo Ân và khoảnh khắc trên đường phố tại TP Hồ Chí Minh.

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 7.

Tăng Thanh Hà lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ bình chọn.

Tăng Thanh Hà lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bảo Thanh nhận tin vui - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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