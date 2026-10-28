Em dâu Tăng Thanh Hà có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn?

Trâm bị tung loạt ảnh nhạy cảm lên mạngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trâm nhận được hợp đồng làm người mẫu ảnh, nhưng cô không ngờ rằng mình lại bị ép chụp những bức ảnh nhạy cảm và sau đó được đưa lên mạng.
Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến là hot girl Hà thành, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn xuất và tham gia một số chương trình truyền hình. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang thanh lịch, Linh Rin từng là gương mặt thu hút sự chú ý của giới trẻ.
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GĐXH - Trâm nhận được hợp đồng làm người mẫu ảnh, nhưng cô không ngờ rằng mình lại bị ép chụp những bức ảnh nhạy cảm và sau đó được đưa lên mạng.
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