Em dâu Tăng Thanh Hà có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn?

Thứ tư, 09:33 28/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Linh Rin kết hôn với thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà được 3 năm, hiện tại cuộc sống của cô ra sao?

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 1.Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 2.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 33, Linh Rin đã nhìn lại chặng đường đã qua, những thử thách từng đối mặt và những trải nghiệm góp phần tạo nên con người cô ở hiện tại. Người đẹp cho biết, mỗi năm khi bước sang tuổi mới, cô đều giữ thói quen dành riêng cho mình một khoảng thời gian để chiêm nghiệm, tự hỏi bản thân đã đi được bao xa, đã thử thách giới hạn của mình đến đâu và tích lũy được bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 3.

Với Linh Rin, sinh nhật không đơn thuần là dịp đánh dấu thêm một tuổi, mà còn là thời điểm để nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình. Những năm tháng đã qua, dù mang đến niềm vui hay những thử thách, đều trở thành một phần trong trải nghiệm sống, giúp cô hiểu hơn về bản thân và những điều mình thực sự trân trọng. Bước sang tuổi 33, thay vì chỉ chú ý đến những thay đổi bên ngoài, người đẹp chọn cách lắng lại, cảm nhận những gì đã trải qua và nhìn nhận hành trình của mình bằng tâm thế bình tĩnh hơn.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 4.

Ở tuổi 33, Linh Rin có cuộc sống bình yên và khá kín tiếng bên chồng - thiếu gia Phillip Nguyễn, con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 5.

Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi có con gái đầu lòng và cho đến hiện tại, họ vẫn giấu mặt em bé. 

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 6.

Kể từ khi làm mẹ, Linh Rin ngày càng kín đáo và dành nhiều thời gian chăm chút cho gia đình. Thay vì dành phần lớn sự chú ý cho hình ảnh cá nhân, cô có thêm những mối bận tâm gắn với việc chăm sóc con, vun vén gia đình và đồng hành cùng chồng.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 7.

Trên mạng xã hội, Linh Rin không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư. Những hình ảnh cô đăng tải thường được lựa chọn kỹ lưỡng, từ khoảnh khắc đời thường đến những lần xuất hiện trong trang phục chỉn chu.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 8.

Cách chia sẻ vừa phải khiến công chúng có thể nhìn thấy phần nào cuộc sống hiện tại của người đẹp, nhưng vẫn giữ được khoảng riêng cần thiết cho gia đình.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 9.

Sau ba năm chung sống, Linh Rin và Phillip Nguyễn đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. 

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến là hot girl Hà thành, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn xuất và tham gia một số chương trình truyền hình. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang thanh lịch, Linh Rin từng là gương mặt thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Linh Rin - em dâu Hà Tăng có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn? - Ảnh 10.Làm dâu nhà tỷ phú, Tăng Thanh Hà - Linh Rin sống trong cơ ngơi khủng, nhiều người mơ ước

GĐXH - Cơ ngơi xa hoa trong những căn biệt thự "siêu to khổng lồ" của 2 nàng dâu hào môn khiến nhiều người ước ao.

 

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