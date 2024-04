Tất tần tật các thông tin về giấy phép lái xe quốc tế Việt Nam có thể nhiều người chưa nắm rõ

Giấy phép lái xe của Việt Nam có dùng được ở nước ngoài?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT, giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.

Do đó, bằng lái xe Việt Nam không dùng được ở nước ngoài, chỉ dùng được tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư 29 cũng có quy định: Giấy phép lái xe quốc tế (bằng lái xe quốc tế) là giấy phép lái xe do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất. Giấy phép lái xe quốc tế (bằng lái xe quốc tế) có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt là IDP.

Để sở hữu giấy phép lái xe quốc tế cần thực hiện những quy trình gì?

Để có giấy phép lái xe quốc tế có thể đăng ký cấp online hoặc trực tiếp

Đặc điểm của giấy phép lái xe quốc tế Việt Nam

Hiện nay, bằng lái xe quốc tế có hai loại đó là bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp và bằng lái xe quốc tế Vienna do Việt Nam cấp. So với bằng lái xe do Mỹ cấp, bằng lái xe quốc tế được cấp bởi Việt Nam có nhiều mặt hạn chế hơn, chủ yếu sử dụng cho mục đich đi du lịch, du học hoặc sang nước ngoài để thăm người thân, tuyệt đối không có giá trị sử dụng nếu có ý định định cư lâu dài tại nước ở tại.

Bằng lái xe quốc tế Vienna do Việt Nam cấp có hình dạng giống như cuốn số hộ chiếu, có kích thước A6 (148 x 105cm), ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, các trang đầu thường được ghi thông tin cơ bản, phạm vi sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung các trang còn lại là phần kê khai về thông tin người lái và phân hạng xe bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha.

Bằng lái xe quốc tế Vienna do Việt Nam cấp có hình dạng giống như cuốn số hộ chiếu. Ảnh minh họa: TL

Cách đăng ký cấp giấy phép lái xe quốc tế online

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT, giấy phép lái xe quốc tế (GPLXQT) là giấy phép lái xe do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất.

Theo đó, thủ tục đăng ký cấp GPLXQT online trên Cổng dịch vụ công của Cục đường bộ được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công của Cục Đường bộ Việt Nam. https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/home.xhtml

Bước 2: Tại Trang chủ, nhấn chọn "Dịch vụ công cấp Giấy phép lái xe quốc tế (Mức độ 4)" tại ô "Thủ tục hành chính. Chọn "Cơ quan giải quyết", "Địa điểm tiếp nhận" --> Nhấn "Đăng ký trực tuyến".

Bước 3: Trong màn hình đăng ký thông tin chi tiết, nhập số GPLX (bằng vật liệu PET) muốn cấp GPLXQT của mình và nơi cấp GPLX. Cần nhập chính xác số giấy phép lái xe (12 số).

--> Sau đó nhấn "Tìm kiếm".

- Nếu số GPLX hoặc nơi cấp không hợp lệ, màn hình sẽ hiển thị thông báo: "Số GPLX nhập chưa đúng".

- Nếu Số GPLX hợp lệ và có trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, thông tin chi tiết tương ứng với số GPLX sẽ được tự động hiển thị, các thông tin này không được phép sửa lại.

Bước 4: Tiếp tục điền các thông tin còn lại trên màn hình.

Lưu ý:

- Mục tải lên ảnh chân dung: Ảnh chân dung tải lên cần tuân thủ tiêu chuẩn ảnh chân dung ICAO:

+ Đầu nghiêng không quá 5 độ.

+ Mắt nhìn thẳng.

+ Vẻ mặt bình thường (không cười, không giận dữ,…).

+ Kích thước ảnh tối thiểu 600 pixel x 800 pixel.

+ Có phông nền xanh hoặc trắng.

- Mục chụp ảnh chân dung: cần có nền xanh hoặc trắng, cần chụp rõ khuôn mặt và trán, mắt mở to rõ, đủ ánh sáng.

- Phần ảnh chữ ký: nhấn vào "Tạo chữ ký" sau đó dùng chuột ký vào màn hình lấy mẫu chữ ký.

Nhấn "Đồng ý" để lưu chữ ký vừa tạo. Hoặc "Xóa" để ký lại.

- Với các trường có đấu (*) thì bắt buộc phải nhập.

- Với các trường ngày tháng, cần nhập hợp lệ và đúng định dạng: ngày-tháng-năm (dd/mm/yyyy).

- Thư điện tử cần nhập đúng định dạng xxx@yyy.zzz.

- Số điện thoại cần nhập số chính xác để sau này tìm lại được hồ sơ.

Bước 5: Tải hồ sơ đính kèm

Khi lựa chọn upload file lên hệ thống cần lưu ý: Các file upload lên phải đúng định dạng (chấp nhận file: doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg) và dung lượng file nhỏ hơn 1Mb.

Bước 6: Đăng ký chuyển phát

Sau khi nhập đầy đủ và hợp lệ thông tin về hồ sơ cấp GPLXQT, hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin chuyển phát.

Cần nhập đầy đủ thông tin họ tên, số điện thoại người nhận, số CMND người nhận và địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Phần địa chỉ chi tiết chỉ cần nhập số nhà, ngõ/ngách, đường.

Bước 6: Thanh toán

Sau khi đăng ký thông tin chuyển phát, màn hình sẽ hiển thị danh sách các loại chi phí như:

Người đăng ký phải chọn loại thẻ thanh toán (Thẻ nội địa hay thẻ Quốc tế) để tính ra tổng chi phí phải thanh toán. Sau đó nhấn Tiếp tục và làm theo các bước thanh toán trên cổng thanh toán Keypay.

Cách đăng ký cấp giấy phép lái xe quốc tế trực tiếp

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

- Hộ chiếu có giá trị.

- Visa hoặc thẻ tạm trú.

- Giấy photo 2 mặt của bằng lái xe Việt Nam (Giấy phép lái xe loại thẻ nhựa PET 12 số, còn hạn sử dụng).

- 2 ảnh chân dung 3×4 hoặc 4×6.

- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam.

- Đơn đề nghị cấp IDP (theo mẫu).

Thủ tục cấp, đổi bằng lái xe quốc tế

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT có thể nộp hồ sơ xin giấy phép lái xe quốc tế tại Tổng cục đường bộ Việt Nam (quản lý cấp IPD thống nhất trong phạm vi cả nước) hoặc cấp tại Sở giao thông vận tải (quản lý cấp IDP tại địa phương).

Thanh toán lệ phí tại quầy.

Nhận bằng lái xe quốc tế hợp lệ sau 5 ngày.

Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được sử dụng tại các quốc gia tham gia vào công ước Vienna.

Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn bao lâu? Việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được quy định thế nào?

Theo Điều 5 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT thời hạn và hạng xe điều khiển của giấy phép lái xe quốc tế được quy định:

- IDP có thời hạn không quá 03 năm, kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia.

- Hạng xe được phép điều khiển của IDP tương ứng với các hạng xe của giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo quy định nêu trên, giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn không quá 03 năm. Thời hạn này phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia.

Tại Điều 10 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được quy định:

- Người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

- IDP do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được sử dụng trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia.

Không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Có được đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế không?

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT:

"Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp: Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp".

Theo quy định nêu trên thì giấy phép lái xe quốc tế không thuộc trường hợp được cấp đổi.

Một số lưu ý khi sử dụng bằng lái xe quốc tế

– Người Việt Nam tham gia giao thông ở những nước chưa tham gia công ước thì người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định tại mỗi nước sở tại.

– Đối với người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam (có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 3 trở lên).

– Nếu có GPLX quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam phải làm thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam (Điểm g Khoản 5 Điều 37 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT)

Nếu có GPLX quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Viên cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong GPLX mà không phải đổi sang GPLXVN (nhưng phải kèm theo GPLX quốc gia cấp).

Bằng lái xe quốc tế của Việt Nam đi được bao nhiêu quốc gia?

Bằng lái xe quốc tế Việt Nam sử dụng được trên 85 quốc gia tham gia vào công ước Vienna. Theo đó, người sở hữu có thể điều khiển phương tiện giao thông tại các nước sở tại có trong danh dưới đây: