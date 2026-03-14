Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026
GĐXH - Theo quy định, người đủ 14 tuổi trở lên được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Loại hộ chiếu này là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.
Điện kiện bắt buộc làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport)
Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, đối tượng được áp dụng thủ tục làm hộ chiếu gắn chip điện tử trên Cổng dịch vụ công là:
- Cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.
- Công dân Việt Nam trong nước có Căn cước công dân gắn chip hoặc Căn cước công dân 12 số còn giá trị.
- Có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công.
- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của Chính phủ.
Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport)
Để làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (cả online và trực tiếp), các giấy tờ không thể thiếu bao gồm:
- Căn cước công dân/Thẻ căn cước: Bản chính (nếu làm trực tiếp) hoặc ảnh chụp 2 mặt (nếu làm online).
- Ảnh thẻ 4x6 cm: Mới chụp trong vòng 6 tháng, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu trần, rõ hai tai, không đeo kính màu, trang phục lịch sự.
- Tài khoản mức độ 2 VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán lệ phí trực tuyến.
- Nếu làm hộ chiếu lần thứ 2 trở lên, phải xuất trình/nộp lại hộ chiếu được cấp lần gần nhất.
- Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh (chỉ yêu cầu đối với người chưa đủ 14 tuổi).
- Tờ khai thông tin: Khai báo trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc điền tờ khai theo mẫu TK01/TK02.
Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) chứa thông tin gì?
Khoản 1 Điều 2 Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định mẫu hộ chiếu gắn chip điện tử như sau:
- Trang bìa mặt ngoài hộ chiếu in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử thì có biểu tượng chip điện tử màu vàng;
- Tại các trang trong hộ chiếu thể hiện các hình ảnh là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng;
- Ngôn ngữ trong hộ chiếu sử dụng là: tiếng Việt và tiếng Anh;
Thông tin chi tiết được lưu trữ trong chip điện tử:
- Thông tin cá nhân (nhân thân): Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, số định danh cá nhân (CCCD).
- Thông tin sinh trắc học: Ảnh khuôn mặt (dạng kỹ thuật số), dấu vân tay, mống mắt.
- Chữ ký số: Dữ liệu chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu để xác thực, đảm bảo thông tin không bị làm giả.
- Thông tin khác: Ngày cấp, cơ quan cấp, ngày hết hạn.
Thời hạn của hộ chiếu gắn chip điện tử
Theo điều 7 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Thời hạn của hộ chiếu gắn chip điện tử là 10 năm.
