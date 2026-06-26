Người đàn ông 43 tuổi đau cổ, tê tay suốt 2 năm vì bệnh lý nhiều người Việt dễ bỏ qua

Đau cổ, tê tay kéo dài vì thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Anh T.T.H. (43 tuổi, Lâm Đồng) là một trong những trường hợp điển hình. Suốt hơn 2 năm, anh thường xuyên bị đau mỏi vùng cổ vai gáy. Ban đầu, các triệu chứng xuất hiện khá âm thầm nên anh cho rằng chỉ là tình trạng căng cơ hoặc mệt mỏi thông thường.

Tuy nhiên, theo thời gian, cơn đau ngày càng tăng, lan xuống vai phải, cánh tay và gây tê bì bàn tay. Anh còn thường xuyên đau đầu, mất ngủ và cảm giác khó chịu kéo dài.

Lo ngại phải phẫu thuật, anh lựa chọn điều trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu. Dù vậy, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

"Có những lúc hai tay bị tê nhiều, tôi không thể lái xe đường dài hay làm việc nặng như trước. Tình trạng đau nhức kéo dài khiến tôi thường xuyên mệt mỏi và mất ngủ", anh H. chia sẻ.

Sau khi được người thân giới thiệu, anh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để thăm khám chuyên sâu.

Tại Khoa Sọ Não Cột Sống 1, qua thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ C5-C6 bên phải, gây chèn ép rễ thần kinh.

Các bác sĩ cho biết, mặc dù khối thoát vị không lớn nhưng đã gây ra hàng loạt triệu chứng kéo dài như đau cổ, đau vai, tê tay, hạn chế vận động và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh minh họa.

Nhiều người nhầm với đau mỏi thông thường

Theo các bác sĩ, đau cổ vai gáy, tê bì cánh tay hay bàn tay là những dấu hiệu khá phổ biến của bệnh lý cột sống cổ. Tuy nhiên, không ít người chủ quan hoặc nhầm lẫn với tình trạng đau cơ, thoái hóa thông thường nên chậm trễ trong việc thăm khám.

Nếu tình trạng chèn ép thần kinh kéo dài, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ yếu cơ, teo cơ, giảm chức năng vận động và ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, khi các triệu chứng đau cổ, đau vai, tê tay xuất hiện kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị phù hợp.

Thay đĩa đệm nhân tạo giúp bảo tồn vận động cột sống cổ

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 1 quyết định thực hiện phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo cho bệnh nhân.

BS. Phạm Hữu Nguyện, Khoa Sọ Não Cột Sống 1 cho biết đây là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm như vết mổ nhỏ, ít đau sau mổ và thời gian hồi phục nhanh.

"Không chỉ giải phóng chèn ép thần kinh, thay đĩa đệm nhân tạo còn giúp bảo tồn khả năng vận động tự nhiên của cột sống cổ. Sau phẫu thuật, người bệnh vẫn có thể gập, ngửa và xoay cổ gần như bình thường", bác sĩ Nguyện cho biết.

Sau phẫu thuật một ngày, các triệu chứng đau nhức của anh H. giảm rõ rệt, bệnh nhân có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ ngày càng trẻ hóa

Các chuyên gia cho biết, thoát vị đĩa đệm là một trong những bệnh lý cột sống phổ biến hiện nay. Nếu trước đây bệnh thường gặp ở người trung niên và cao tuổi do quá trình thoái hóa tự nhiên thì hiện nay độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Nguyên nhân không chỉ liên quan đến lão hóa mà còn xuất phát từ nhiều thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như ngồi làm việc liên tục nhiều giờ trước máy tính, thường xuyên cúi đầu sử dụng điện thoại, ít vận động, ngồi sai tư thế, thức khuya kéo dài hoặc mang vác vật nặng không đúng cách.

Những thói quen tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng áp lực lên cột sống cổ, đẩy nhanh quá trình thoái hóa đĩa đệm và làm gia tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm ở người trẻ tuổi.

Đừng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm của thoát vị đĩa đệm

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa Ngoại thần kinh - Cột sống nếu xuất hiện các triệu chứng như đau mỏi cổ vai gáy kéo dài, đau lan xuống bả vai hoặc cánh tay, tê bì bàn tay, cứng cổ, khó xoay cổ, đau đầu, chóng mặt không rõ nguyên nhân hoặc yếu tay, giảm khả năng cầm nắm đồ vật.

Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động mà còn ngăn ngừa các biến chứng do chèn ép thần kinh kéo dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.