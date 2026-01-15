MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡ

MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng GĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Phúc sớm quen với những buổi theo bố mẹ ra đồng, phụ kéo xe bò mỗi dịp hè. Thế nhưng, vào tháng 8/2025, sau những ngày lao động vất vả, cánh tay trái của em bất ngờ sưng to và đau nhức.

Ban đầu, gia đình đưa em đến Trung tâm Y tế Chương Mỹ thăm khám và được chẩn đoán dập cơ. Uống thuốc nhiều ngày không khỏi, cơn đau ngày càng dữ dội, Phúc tiếp tục phải phẫu thuật vì nghi tụ máu. Thế nhưng, ca mổ không mang lại kết quả như mong đợi.

Bệnh tình của Phúc ngày càng phức tạp. Gia đình tiếp tục đưa em lên Bệnh viện Quân y 103 để điều trị. Sau nhiều lần phẫu thuật nhưng cánh tay vẫn sưng to bất thường, các bác sĩ tiến hành chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp và sinh thiết. Cả gia đình đã "chết lặng" khi nhận được kết quả từ bác sĩ rằng Phúc mắc phải bệnh ung thư xương tay.

Em Phúc bị ung thư xương cần phẫu thuật sớm để giữ lại cánh tay

Cuộc sống của cậu học trò lớp 12 từ đó bước sang một ngã rẽ nghiệt ngã. Phúc điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 suốt 25 ngày, rồi chuyển sang Bệnh viện K để điều trị chuyên sâu. Các đợt hóa chất liên tiếp vào cơ thể khiến cho Phúc sức khỏe yếu hơn, tóc rụng dần, cả ngày lẫn đêm phải giằng xé trong cơn đau của bệnh tật.

Đến nay, chi phí điều trị đã lên tới khoảng 150 triệu đồng – con số quá lớn đối với gia đình thuần nông nghèo như gia đình em. Nhưng chặng đường phía trước còn gian nan hơn. Theo đánh giá của các bác sĩ, Phúc đủ điều kiện để phẫu thuật ghép xương và đó cũng là cơ hội quan trọng để em có thể giữ lại được cánh tay. Nhưng chi phí dự kiến khoảng 350 triệu đồng đang vượt quá xa khả năng xoay xở của gia đình.

Gia đình Phúc vốn đã khó khăn nay càng thêm bế tắc. Bố em, ông Trịnh Duy Trị (SN 1973) quanh năm làm ruộng, tranh thủ sửa xe máy để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày con trai mắc bệnh đã phải nghỉ hẳn để lo cho em nên thu nhập không còn. Mẹ em, bà Nguyễn Thị Thực (SN 1982), trước đây vừa làm ruộng vừa đi bán hàng thuê, nay phải thay chồng túc trực tại bệnh viện để lo cho Phúc.

Cả gia đình và chi phí thuốc thang cho Phúc chỉ trông vào vài sào ruộng ít ỏi. Theo chia sẻ của gia đình, bố mẹ Phúc đã vay ngân hàng 700 triệu đồng để sửa lại căn nhà dột nát trước khi em đổ bệnh. Khoản nợ chưa kịp trả thì tai họa ập đến. Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ Phúc buộc phải tiếp tục vay mượn người thân, họ hàng.

Thời điểm đó, anh trai của Phúc là Trịnh Trung Hiếu (SN 2007) vừa bước vào năm thứ nhất ngành Điện tử tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với nhiều khoản học phí và chi phí sinh hoạt. Riêng Phúc, em đành tạm gác lại việc ôn thi tốt nghiệp THPT, giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học cũng theo đó mà dang dở.

Gia đình em Phúc đang cần sự chung tay của cộng đồng.

Những đêm dài nơi hành lang Bệnh viện K, người mẹ gầy gò lặng lẽ nhìn con ngủ chập chờn vì đau đớn. "Gia đình tôi chỉ mong con được mổ sớm để giữ được cánh tay để còn đi học. Nhưng giờ nợ nần chồng chất, Tết đến nơi rồi mà không biết xoay xở ra sao", bà Thực nghẹn ngào.

Trong khi ngoài kia, mùa xuân đang đến rất gần thì với Phúc, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chạy đua sinh tử. Gia đình Phúc đang cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng để em có cơ hội giữ lại cánh tay, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Trịnh Duy Phúc - Mã số 1060 xin gửi về: 1. Em Trịnh Duy Phúc ở thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1060 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1060 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1060



