MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật
GĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp của ngôi nhà cấp 4 dày rêu qua những mùa lũ của vùng đất ven sông Kiến Giang, người đàn ông tội nghiệp đang rên rỉ vì cơn đau bệnh tật. Bệnh lý cột sống sau những năm tháng lam lũ cùng khối u "khủng" ở chân và chi chít những khối hạch khắp cơ thể đang hành hạ ông Trương Văn Hằng (SN 1970, trú thôn Mỹ Hà, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị). Đứng bên giường bệnh, vợ ông là bà Hà Thị Cẩm chỉ biết nhìn chồng với anh mắt lo lắng, chua xót.
Có khách đến, ông Hằng cố gượng dậy để tiếp chuyện. Ông kể bản thân sinh ra trong gia đình nghèo vùng quê lúa. Từ lúc sinh ra, ông đã mang dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Các khối u xuất hiện trên cơ thể và cứ lớn dần, đặc biệt khối u ở đầu gối khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Nhưng vì gia cảnh nghèo túng, không có điều kiện chữa trị nên ông lớn lên cùng bệnh tật.
Khi đã luống tuổi, ông mới nên duyên với chị Cẩm. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ trọn vẹn với sự ra đời của người con gái, nhưng khi sinh ra, con gái ông là Trương Thị Nhung (SN 1999) lại mang dị tật vùng cột sống.
"Nhung sinh ra bị cong vẹo cột sống nghiêm trọng, không có tiền chạy chữa nên tình trạng ngày càng nặng. Lúc nhỏ, tôi có cho con đi học trường cho trẻ khuyết tật nhưng sau vì xa nhà với đau ốm liên miên nên tôi cho cháu ở nhà luôn. Giờ thì cháu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, 26 tuổi rồi mà tâm trí không bằng bạn bè, chỉ nặng chưa tới 30kg", ông Hằng chia sẻ.
Vợ ông Hằng cũng thường xuyên đau ốm. Dù bệnh tật bám người nhưng ông Hằng vẫn phải quần quật với đám ruộng, làm công thuê để chăm lo gia đình. Ấy vậy mà nhiều khi vợ con ông còn thiếu ăn. Rồi con gái thứ ra đời khỏe mạnh hơn chị, đó là niềm an ủi cho vợ chồng ông nhưng gánh nặng lại được nhân lên.
"Vợ tôi sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà, công việc đồng áng tôi làm hết. Dù cơ thể dị tật, bất tiện, tôi vẫn cố để kiếm cái ăn cho gia đình, để con gái sau được đi học", ông Hằng tâm sự.
Cơ thể ông Hằng chi chít những khối u hạch, đặc biệt là khối u khổng lồ ở chân trái.
Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, Trương Thị Nga (SN 2005) luôn nỗ lực trong học tập và đỡ đần việc gia đình. 12 năm học, em luôn giành được danh hiệu tiên tiến, học sinh giỏi.
Thầy giáo Phạm Văn Sỹ, giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Nga, cho biết: "Tôi vẫn nhớ em Nga vì sự nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh. Thầy cô cùng bạn bè luôn động viên nên Nga hăng say học tập, giành được kết quả cao. Nhưng tiếc rằng vì gia cảnh khó khăn mà ước mơ làm cô giáo của em đành phải gác lại".
Nga kể, vì hoàn cảnh khó khăn, việc ba mẹ nuôi em học đến lớp 12 đã là một điều ngoài mong đợi. Học hết lớp 12, em rất mong được bước tới giảng đường và trở thành một cô giáo trong tương lai. Nhưng khi ước mơ vừa chớm nở, thấy cảnh bố bị bệnh tật hành hạ từng ngày, mẹ cùng chị gái trông chờ từng bữa no, em đành nghỉ học đi làm. Hiện em đang làm tại một công ty may ở địa phương với mức lương chưa tròn 5 triệu để tiện chăm sóc 3 người thân đau ốm liên miên.
Khi những cơn đau thắt vơi đi, ông Hằng lại chia sẻ tiếp câu chuyện. Ông đau đớn nhiều vì bệnh tật và cũng buồn tủi cho số phận khi lấy đi sức khỏe và ước mơ lớn nhất của gia đình ông. Sau những năm dài lao động cật lực, khoảng 5 năm gần đây, tình trạng bệnh của ông chuyển biến nặng nhanh hơn. Cơ thể ông bị biến dạng bởi những u hạch từ mặt, ngực, tay. Và đặc biệt là khối u ở chân lớn không tưởng, ước chừng đã hơn 12kg. Khi đi khám, bác sĩ nhận định ông bị u xơ thần kinh, biến dạng cột sống kèm nhiều bệnh khác. Biết gia cảnh, ông xin bác sĩ kê đơn thuốc rồi về nhà điều trị.
"Con gái đầu và vợ bệnh tật, tôi cố lo từng bữa no. Con gái sau tôi mong nó thoát nghèo nhờ tri thức nay cũng không thể. Giờ đây tôi ước có thể đỡ bệnh để tiếp tục làm việc cho con gái đi học. Nhưng khối u lớn như vậy, đến nằm còn thấy đau huống gì lao động", ông Hằng đau xót nói.
Ông Lê Ngọc Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Hằng thuộc diện khó khăn của địa phương. Hai cha con ông được hưởng trợ cấp khuyết tật nhưng số tiền không được nhiều. Nay tình trạng bệnh tật của ông và vợ thêm nặng, cuộc sống càng cơ cực hơn.
"Gia đình ông Hằng là một trong những hoàn cảnh khó khăn được địa phương quan tâm, giúp đỡ. Tuy nhiên, số lượng gia đình chính sách trên địa bàn khá đông nên sự hỗ trợ chưa được nhiều. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình ông Hằng để vơi bớt khó khăn, có cơ hội điều trị bệnh tật, có điều kiện để con cái được học tập", Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Hằng - Mã số 1058 xin gửi về:
1. Ông Trương Văn Hằng ở thôn Mỹ Hà, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị).
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1058
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1058
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1058
