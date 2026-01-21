MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở về
GĐXH - Khi nhiều gia đình đang chuẩn bị đón Tết, anh Phạm Công Bằng (36 tuổi, Ninh Bình) vẫn từng ngày chống chọi với di chứng chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Phía sau anh là người vợ kiệt sức, cha mẹ già lo lắng và ba đứa trẻ thơ đang chờ bố trở về trong tuyệt vọng.
Anh Phạm Công Bằng, 36 tuổi, ở thôn Hoa Lư, xã Vạn Thắng, Ninh Bình vốn là trụ cột của gia đình. Nhưng hiện giờ, anh đang phải chiến đấu với những di chứng nặng nề do chấn thương sọ não. Tai nạn giao thông cách đây 2 tháng đã khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch, khuyết sọ bán cầu phải, phải thở qua nội khí quản và từng giây từng phút đều mong ngóng cơ hội sống.
Trước tai nạn, anh Bằng cần mẫn đi làm thuê, cố gắng nuôi vợ và ba đứa con nhỏ. Gia đình chưa có nhà riêng, cả nhà sống nhờ căn nhà của bố mẹ anh. Ngày ngày thức dậy từ sớm, anh đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, mong các con được học hành đầy đủ, có một cuộc sống bình yên. Thế nhưng, tất cả như sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.
Nghe giọng nói run run của ông Phạm Công Thắng (68 tuổi) – bố anh Bằng – qua điện thoại, có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Ở cái tuổi lẽ ra được an hưởng tuổi già, ông lại cùng gia đình bước vào cuộc chiến sinh tử với con trai.
Theo ông Thắng, suốt mấy tháng qua, anh Bằng phải trải qua hành trình điều trị đầy gian truân: từ bệnh viện tỉnh rồi chuyển gấp lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau đó lại quay về tuyến tỉnh và cuối cùng là phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Mỗi lần chuyển viện là một lần gia đình nơm nớp lo sợ, đồng thời cũng là lúc những đồng tiền tích cóp cuối cùng dần cạn kiệt.
"Nó vừa phẫu thuật xong cháu ạ, vẫn còn yếu lắm", ông Thắng nói trong nghẹn ngào.
Các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 đã tiến hành phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho anh Bằng, song quá trình hồi phục vẫn còn nhiều thử thách. Vết mổ còn thấm dịch, đau nhức, anh phải thở qua nội khí quản, duy trì kháng sinh và phục hồi chức năng kéo dài. Bất cứ lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.
Nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, thân hình gầy gò, da bọc xương, chị Thơm – vợ anh không giấu được nỗi xót xa. Ba đứa con còn quá nhỏ, chưa hiểu hết biến cố đang ập đến, chỉ biết rằng bố mẹ đã nhiều tháng chưa thể về nhà.
Mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ trẻ và cha mẹ già đã tuổi cao, sức yếu. Gia đình anh thuộc diện cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và công việc làm thuê. Khi tai nạn xảy ra, gia đình đã buộc phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho anh.
Các bác sĩ cho biết, anh Bằng cần tiếp tục điều trị lâu dài và phục hồi chức năng tích cực mới có cơ hội trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, chi phí viện phí, thuốc men, vật tư y tế đang vượt quá khả năng của gia đình.
"Nợ nần chồng chất, chúng tôi không còn chỗ nào để vay thêm nữa" – ông Thắng nói. Hơn cả những con số là nỗi sợ mất đi người trụ cột, các con càng nheo nhóc khi người bố có điều gì không may xảy ra.
Hành trình phía trước của anh Bằng còn rất dài. Gia đình anh mong mỏi nhận được sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng để anh có thêm cơ hội tiếp tục sống, hồi phục và trở về bên vợ con.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Phạm Công Bằng - Mã số 1061 xin gửi về:
1. Anh Phạm Công Bằng ở thôn Hoa Lư, xã Vạn Thắng, Ninh Bình
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1061
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1061
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1061
GĐXH – Gần đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008) đang phải chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết. Cơ hội cứu lấy cánh tay trái của em đang đến gần, song điều kiện gia đình lại vô cùng túng quẫn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
GĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
GĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
GĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
