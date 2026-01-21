MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở về

Anh Phạm Công Bằng, 36 tuổi, ở thôn Hoa Lư, xã Vạn Thắng, Ninh Bình vốn là trụ cột của gia đình. Nhưng hiện giờ, anh đang phải chiến đấu với những di chứng nặng nề do chấn thương sọ não. Tai nạn giao thông cách đây 2 tháng đã khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch, khuyết sọ bán cầu phải, phải thở qua nội khí quản và từng giây từng phút đều mong ngóng cơ hội sống.

Trước tai nạn, anh Bằng cần mẫn đi làm thuê, cố gắng nuôi vợ và ba đứa con nhỏ. Gia đình chưa có nhà riêng, cả nhà sống nhờ căn nhà của bố mẹ anh. Ngày ngày thức dậy từ sớm, anh đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, mong các con được học hành đầy đủ, có một cuộc sống bình yên. Thế nhưng, tất cả như sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.

Anh Bằng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông

Nghe giọng nói run run của ông Phạm Công Thắng (68 tuổi) – bố anh Bằng – qua điện thoại, có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Ở cái tuổi lẽ ra được an hưởng tuổi già, ông lại cùng gia đình bước vào cuộc chiến sinh tử với con trai.

Theo ông Thắng, suốt mấy tháng qua, anh Bằng phải trải qua hành trình điều trị đầy gian truân: từ bệnh viện tỉnh rồi chuyển gấp lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau đó lại quay về tuyến tỉnh và cuối cùng là phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Mỗi lần chuyển viện là một lần gia đình nơm nớp lo sợ, đồng thời cũng là lúc những đồng tiền tích cóp cuối cùng dần cạn kiệt.

"Nó vừa phẫu thuật xong cháu ạ, vẫn còn yếu lắm", ông Thắng nói trong nghẹn ngào.

Các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 đã tiến hành phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho anh Bằng, song quá trình hồi phục vẫn còn nhiều thử thách. Vết mổ còn thấm dịch, đau nhức, anh phải thở qua nội khí quản, duy trì kháng sinh và phục hồi chức năng kéo dài. Bất cứ lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, thân hình gầy gò, da bọc xương, chị Thơm – vợ anh không giấu được nỗi xót xa. Ba đứa con còn quá nhỏ, chưa hiểu hết biến cố đang ập đến, chỉ biết rằng bố mẹ đã nhiều tháng chưa thể về nhà.

Gia đình anh Bằng rất cần sự chung tay của cộng đồng lúc này

Mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ trẻ và cha mẹ già đã tuổi cao, sức yếu. Gia đình anh thuộc diện cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và công việc làm thuê. Khi tai nạn xảy ra, gia đình đã buộc phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho anh.

Các bác sĩ cho biết, anh Bằng cần tiếp tục điều trị lâu dài và phục hồi chức năng tích cực mới có cơ hội trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, chi phí viện phí, thuốc men, vật tư y tế đang vượt quá khả năng của gia đình.

"Nợ nần chồng chất, chúng tôi không còn chỗ nào để vay thêm nữa" – ông Thắng nói. Hơn cả những con số là nỗi sợ mất đi người trụ cột, các con càng nheo nhóc khi người bố có điều gì không may xảy ra.

Hành trình phía trước của anh Bằng còn rất dài. Gia đình anh mong mỏi nhận được sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng để anh có thêm cơ hội tiếp tục sống, hồi phục và trở về bên vợ con.

