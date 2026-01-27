MS 1062: Tai nạn trên đường đến trường và hành trình giành lại sự sống của cậu học trò nghèo dân tộc Dao

MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở về GĐXH - Khi nhiều gia đình đang chuẩn bị đón Tết, anh Phạm Công Bằng (36 tuổi, Ninh Bình) vẫn từng ngày chống chọi với di chứng chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Phía sau anh là người vợ kiệt sức, cha mẹ già lo lắng và ba đứa trẻ thơ đang chờ bố trở về trong tuyệt vọng.

Gia đình nghèo vùng cao và gánh nặng đột ngột

Sống ở vùng quê nghèo xã Nguyên Bình (Cao Bằng), em Hoàng Văn Sơn (17 tuổi) luôn ước mơ giản dị là học xong phổ thông, sau đó tìm một công việc để phụ giúp bố mẹ nơi vùng cao nghèo khó. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ gần đây đã cắt ngang tất cả. Con đường tới trường mọi ngày đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã, đẩy Sơn và gia đình vào bi kịch mà chưa bao giờ nghĩ tới.

Trên đường đi học, Sơn không may bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương hàm mặt, vết thương hở vùng môi, gãy xương hàm và nhiều răng hàm trên – dưới. Không chỉ vậy, Sơn còn bị gãy hở bánh chè phải, gãy kín xương đùi phải, gãy cẳng chân trái và cẳng tay hai bên.

Em Sơn bị chấn thương nặng sau tai nạn

Tính mạng của Sơn bị đe dọa nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, em đã may mắn qua cơn nguy kịch. Theo đánh giá của bác sĩ, đây là ca bệnh nặng, cần nhiều cuộc phẫu thuật nối tiếp, thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém và quá trình hồi phục lâu dài.

Trên giường bệnh, cậu học trò 17 tuổi phải đối diện với những cơn đau liên tục. Những ngày nằm bất động, băng bó toàn thân là nỗi lo mơ hồ về tương lai phía trước khi sức khỏe bị ảnh hưởng và chi phí điều trị ngày một chồng chất.

Tuổi 17 dang dở giấc mơ đến trường

Sơn là con lớn trong gia đình có 4 người. Bố mẹ em là người dân tộc Dao, quanh năm bám nương rẫy. Thu nhập từ nông nghiệp manh mún chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày, không có tài sản tích lũy. Dưới Sơn còn một em nhỏ 13 tuổi cũng đang trong độ tuổi đi học. Hai anh em Sơn là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ về một tương lai bớt nhọc nhằn hơn.

Tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến gia đình Sơn lao đao, lâm vào bế tắc. Bố mẹ Sơn phải bỏ nương rẫy, thay nhau xuống bệnh viện chăm sóc con. Tiền viện phí, thuốc men và chi phí phẫu thuật ngày một tăng cao khiến gia đình không biết xoay xở từ đâu.

"Nhà em chỉ làm nương, chưa bao giờ cầm trong tay số tiền lớn. Giờ con trong tình trạng như vậy, gia đình thật sự không biết phải làm sao", người thân của Sơn nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện Sơn đã qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phía trước em vẫn còn các ca phẫu thuật và quá trình phục hồi chức năng để có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.

Gia đình em Sơn rất cần sự chung tay của cộng đồng

Theo chia sẻ của gia đình, sau tai nạn, phía gây tai nạn đã đến thăm hỏi và bồi thường cho gia đình 3,5 triệu đồng tiền mặt. Với một gia đình nghèo, đây không phải số tiền nhỏ, nhưng so với chi phí điều trị cho một ca đa chấn thương nặng như của Sơn thì khoản tiền ấy chỉ như "muối bỏ bể".

Nếu không gặp tai nạn, thời điểm này Sơn vẫn đang đến trường, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Giờ đây, việc học bị gián đoạn, em phải tạm gác sách vở để bước vào hành trình điều trị kéo dài.

"Em chỉ mong sớm khỏi để được đi học lại, không muốn bỏ dở việc học giữa chừng", Sơn nói khẽ, giọng lộ rõ sự lo lắng và bất an.

Trong hoàn cảnh hiện tại, gia đình Sơn đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để em có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Hoàng Văn Sơn - Mã số 1062 xin gửi về: 1. Em Hoàng Văn Sơn ở xóm Nà Roỏng, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1062 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1062 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1062



