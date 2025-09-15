Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?
GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.
Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ mấy ngày?
Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);
- Tết Âm lịch: 5 ngày;
- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);
- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);
- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).
Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.
Theo quy định nêu trên, Tết Nguyên đán 2026 người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.
Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày mấy dương lịch?
Tết Âm lịch 2026 sẽ rơi vào các ngày dương lịch sau:
- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết): Thứ Hai, ngày 16/2/2026 dương lịch.
- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch.
- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ Tư, ngày 18/2/2026 dương lịch.
- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch.
Như vậy, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 là ngày 17/2/2026 dương lịch.
Năm 2026 là năm con gì?
Thứ tự lần lượt của 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Thứ tự của 10 chi là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý
Năm 2025 là năm Ất Tỵ thì năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm 2026 là năm con ngựa.
Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sốngĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.
Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên HòaĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi UBND phường Yên Hòa ra "tối hậu thư", yêu cầu chấm dứt hoạt động của bãi xe không phép tại sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính), rào chắn đã được lực lượng chức năng dựng lên, không gian chung bước đầu được trả lại cho cư dân...
Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thươngĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...
Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.
Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng MậuĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Nam thanh niên có biểu hiện "không tỉnh táo" liên tục to tiếng, chặn đầu các phương tiện di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả khu vực.
4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãnĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp thuộc top may mắn, bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dàoĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.
Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, từ tháng 10/2025, 100% sân bay trên cả nước áp dụng sinh trắc học VNeID trong toàn bộ quy trình làm thủ tục.
Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.
Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sảnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.
Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọĐời sống
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc mở ra một đời người mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.