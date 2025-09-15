Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thứ hai, 16:25 15/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TL

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, Tết Nguyên đán 2026 người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày mấy dương lịch?

Tết Âm lịch 2026 sẽ rơi vào các ngày dương lịch sau:

- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết): Thứ Hai, ngày 16/2/2026 dương lịch.

- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch.

- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ Tư, ngày 18/2/2026 dương lịch.

- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch.

Như vậy, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 là ngày 17/2/2026 dương lịch.

Năm 2026 là năm con gì?

Thứ tự lần lượt của 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Thứ tự của 10 chi là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý

Năm 2025 là năm Ất Tỵ thì năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm 2026 là năm con ngựa.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Kết thúc kì nghỉ lễ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, 3 con giáp này bước vào tuần mới thuận lợi cả công việc và tài lộc

Kết thúc kì nghỉ lễ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, 3 con giáp này bước vào tuần mới thuận lợi cả công việc và tài lộc

Ấm áp những suất cơm 0 đồng trao tận tay bệnh nhân nghèo ngày Tết Nguyên đán

Ấm áp những suất cơm 0 đồng trao tận tay bệnh nhân nghèo ngày Tết Nguyên đán

Những địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025

Những địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân miền Bắc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân miền Bắc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025

Cùng chuyên mục

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi UBND phường Yên Hòa ra "tối hậu thư", yêu cầu chấm dứt hoạt động của bãi xe không phép tại sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính), rào chắn đã được lực lượng chức năng dựng lên, không gian chung bước đầu được trả lại cho cư dân...

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.

Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu

Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên có biểu hiện "không tỉnh táo" liên tục to tiếng, chặn đầu các phương tiện di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả khu vực.

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp thuộc top may mắn, bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.

Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, từ tháng 10/2025, 100% sân bay trên cả nước áp dụng sinh trắc học VNeID trong toàn bộ quy trình làm thủ tục.

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọ

Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọ

Đời sống

GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc mở ra một đời người mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Đời sống
4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

Đời sống
Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Đời sống
Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top