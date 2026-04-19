Tết Thanh minh vùng cao: Khi con cháu người Tày, Nùng cùng nhau hướng về cội nguồn

Chủ nhật, 15:00 19/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Giữ lệ tảo mộ đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, đồng bào Tày, Nùng coi Tết Thanh minh “bươn slam, so slam” là một trong những dịp quan trọng trong năm. Từ sáng sớm, người dân mang theo gà, rượu, hương hoa và đặc biệt là xôi ngũ sắc lên đồi cúng tổ tiên, tạo nên bức tranh văn hóa đặc trưng của miền núi phía Bắc.

Tết Thanh minh của người Tày, Nùng còn gọi là Tết “bươn slam, so slam” (ngày mùng 3 tháng ba âm lịch). Khác với người Kinh dưới xuôi và một số dân tộc khác thường tổ chức tảo mộ theo ngày in trên lịch, bà con dân tộc Tày, Nùng ở các tỉnh Đông Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên lại tổ chức Tết Thanh minh vào đúng ngày mồng 3 tháng ba âm lịch hằng năm.

Ban đầu, chỉ có người Tày, Nùng tổ chức Tết Thanh minh. Sau dần, người Kinh ở dưới xuôi lên sinh sống tại các tỉnh miền núi Đông Bắc, cảm nhận nét đẹp văn hóa của tục lệ này cũng hưởng ứng, tổ chức Tết Thanh minh, đi tảo mộ giống như bà con địa phương.

Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3 âm lịch, các tuyến đường ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn cũ (nay là một phần tỉnh Thái Nguyên) trở nên nhộn nhịp. Người dân từ khắp nơi trở về quê, mang theo lễ vật, chuẩn bị cho ngày tảo mộ truyền thống.

Giữ lệ tảo mộ đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, đồng bào Tày, Nùng coi Tết Thanh minh "bươn slam, so slam" là một trong những dịp quan trọng trong năm.

Sáng ngày 3/3 âm lịch (19/4), ghi nhận tại các xã Ba Bể, Chợ Rã, Đồng Phúc…, mọi người, mọi nhà tấp nập đi tảo mộ, thắp hương cho tiên tổ trên các sườn đồi. Bà con thường đến mộ từ sáng sớm, thắp hương xin phép thần thổ địa rồi phát cỏ, dọn dẹp khu mộ sạch sẽ. Sau đó, mọi người kính cẩn bày cỗ, rót rượu và thắp hương khấn mời tổ tiên.

Trong mâm cỗ cúng ngoài mộ của bà con thường có thịt gà, thịt lợn, cá, hương hoa, quả, bánh kẹo, giấy tiền, rượu và một món không thể thiếu là “khẩu đăm đeng” (xôi nếp đỏ, đen). Đây thực chất là xôi ngũ sắc với các màu đỏ, xanh, tím, vàng, đen… được bày biện rất bắt mắt. “Khẩu đăm đeng” được nấu từ gạo nếp cái, loại gạo hạt căng tròn, trắng bóng, thường được sát từ những bó thóc nếp treo trên gác bếp nhiều tháng trước đó.

Trong mâm cỗ cúng ngoài mộ của bà con thường có thịt gà, thịt lợn, cá, hương hoa, quả, bánh kẹo, giấy tiền, rượu và một món không thể thiếu là "khẩu đăm đeng" (xôi nếp đỏ, đen).

Để có được xôi ngũ sắc là cả một sự kỳ công và sáng tạo được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Gạo nếp được ngâm, nhuộm màu từ lá rừng và các loại quả tự nhiên. Người dân địa phương cho biết, muốn làm xôi ngũ sắc phải lên rừng tìm lá “khẩu cắm” (lá cẩm) để luộc lấy nước nhuộm gạo. Cây khẩu cắm có thể cho màu tím, đỏ, đen… trong đó màu tím là phổ biến nhất. Ngoài ra, bà con còn sử dụng nhiều loại lá, củ rừng khác để tạo nên những gam màu rực rỡ, an toàn và thơm ngon.

Sau khi cúng xong, trên mỗi ngôi mộ thường được dựng một cây nêu nhỏ, báo hiệu con cháu đã hoàn tất việc tảo mộ cho ông bà, tổ tiên. Bao nhiêu ngôi mộ là bấy nhiêu cây nêu, tạo nên khung cảnh đặc trưng trên các triền đồi trong ngày Thanh minh.

Sau khi cúng xong, trên mỗi ngôi mộ thường được dựng một cây nêu nhỏ, báo hiệu con cháu đã hoàn tất việc tảo mộ cho ông bà, tổ tiên.

Đây cũng là dịp để các gia đình quây quần bên phần mộ tổ tiên, cùng uống chén rượu, kể cho con cháu nghe chuyện về những người đã khuất, nhắc nhau chăm chỉ lao động, học tập để xứng đáng với công ơn sinh thành. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, Tết Thanh minh của người Tày, Nùng còn là dịp gắn kết gia đình, nhắc nhở mỗi người hướng về quê hương, nguồn cội.

Hình ảnh các gia đình quây quần bên phần mộ tổ tiên trong Tết Thanh minh của đồng bào Tày, Nùng nói riêng và miền núi phía Bắc nói chung đã tạo nên nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, vẫn đang được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối qua từng năm.

Tin liên quan

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

Thanh Minh 2026 không chỉ có ngày chính lễ 5/4, còn nhiều ngày đẹp tảo mộ trong tiết Thanh minh ít người biết

Bài học bất kính ở nghĩa trang dịp Thanh minh

Thanh minh 2026: Vì sao con cháu cần hiện diện trong lễ Thanh minh

Cùng chuyên mục

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo những bất ngờ thú v0ị cho con giáp Dần. Cùng khám phá để tránh bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.

Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò

Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò

Xã hội - 14 giờ trước

Việc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..

Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5, hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử có thể bị phạt nặng đến 20 triệu đồng.

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại khu vực xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) khi chiếc ô tô con cố tình băng qua đường ray và bị mắc kẹt đúng lúc đoàn tàu SE6 đi tới.

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

Xã hội - 18 giờ trước

Trong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.

Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.

Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Đời sống - 1 ngày trước

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.

Xem nhiều

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.

Chợ cá tự phát lớn nhất Thủ đô dự kiến được giải tỏa trước ngày 30/4

Chợ cá tự phát lớn nhất Thủ đô dự kiến được giải tỏa trước ngày 30/4

Đời sống
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Sửu đối diện biến cố lớn, cần thay đổi ngay

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Sửu đối diện biến cố lớn, cần thay đổi ngay

Đời sống
1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

Đời sống
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vị

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

