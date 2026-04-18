Chợ cá tự phát lớn nhất Thủ đô dự kiến được giải tỏa trước ngày 30/4
GĐXH - Được coi là "vựa cá" khổng lồ cung cấp 30% lượng cá cho toàn Thủ đô, nhưng do những bất cập kéo dài về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự xây dựng, chợ cá tự phát Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ chính thức bị giải tỏa vào cuối tháng 4/2026.
Theo kế hoạch của UBND phường Hoàng Mai, trước ngày 30/4 tới đây, khu chợ cá Yên Sở nằm tại ngõ 78 đường Đỗ Mười sẽ chính thức được giải tỏa. Mặc dù, mang tính chất chợ đầu mối trong việc cung ứng thủy hải sản, nhưng chợ cá Yên Sở được xác định là chợ tự phát, chợ tạm khi chưa có quyết định hoạt động chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
Khu chợ cá Yên Sở nằm tại ngõ 78 đường Đỗ Mười, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Ngày 18/4, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại chợ cá Yên Sở, khu chợ này có diện tích lên tới hơn 6.000m², được hình thành hoàn toàn trên khu đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Khu chợ được cấu thành bởi các dãy nhà khung thép lợp mái tôn màu xanh rêu chạy dài, nằm ép mình giữa hành lang đường Đỗ Mười và khu vực hồ điều hòa.
Hệ thống hạ tầng tại đây mang tính chất tạm bợ nhưng quy mô rất lớn, với các dãy nhà kho và khu vực tập kết hàng hóa san sát nhau, tạo thành một "mê cung" giao thương bận rộn cả ngày lẫn đêm.
Dù đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn cung thủy sản, chợ cá Yên Sở từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của cư dân khu vực do những hệ lụy về hạ tầng, môi trường. Theo ghi nhận, các xe tải vận chuyển thủy sản đến khu chợ hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm, thường xuyên dừng đỗ ngay dưới lòng đường, gây ách tắc giao thông qua khu vực, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Tại các khu vực lõi của chợ, nền đất luôn trong tình trạng ướt sũng, bùn đất và nước thải đọng thành từng vũng lớn do hệ thống thoát nước không được đầu tư bài bản. Bên cạnh đó, một con mương thoát nước chảy dọc khu chợ đã chuyển sang màu đen kịt, đặc quánh vì rác thải và nước thải sơ chế thủy sản xả trực tiếp không qua xử lý.
Những dãy nhà tạm bợ với mái tôn rỉ sét nằm sát mép mương, rác thải sinh hoạt và phế phẩm thủy sản bủa vây dọc hai bên bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của các hộ dân lân cận.
Hoạt động của khu chợ cá tự phát gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, khu chợ này hiện có 51 tiểu thương hoạt động ổn định, cung cấp khoảng 30% lượng cá cho Hà Nội. Tuy nhiên, do hoạt động trên đất nông nghiệp sai mục đích nên nhiều năm qua, địa phương không thu được tiền thuế đất, gây thất thu ngân sách và khó khăn trong công tác quản lý trật tự.
Để giải quyết bài toán "hậu giải tỏa", TP Hà Nội đã bố trí cho Hợp tác xã Yên Sở một khu đất rộng hơn 4.500m² cách vị trí cũ khoảng 300m để xây dựng chợ mới bài bản hơn. Dự án hiện này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư.
Nhiều tiểu thương đã gắn bó hơn 20 năm tại đây bày tỏ sự lo lắng khi thời hạn giải tỏa (30/4) đã cận kề nhưng địa điểm mới vẫn chưa sẵn sàng. Đặc thù ngành thủy sản đòi hỏi hạ tầng điện nước cực kỳ khắt khe để duy trì sự sống cho cá và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Việc giải tỏa là cần thiết để lập lại kỷ cương đô thị, nhưng cần đi đôi với phương án tạm cư hoặc đẩy nhanh tiến độ dự án mới để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm quan trọng của Thủ đô.
Trong thời gian tới, Sở Công Thương và UBND phường Hoàng Mai sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo việc di dời diễn ra đúng kế hoạch, đồng thời hỗ trợ tối đa cho tiểu thương sớm ổn định kinh doanh tại vị trí mới hợp pháp và bền vững hơn.
Toàn cảnh khu chợ cá tự phát lớn nhất Hà Nội chuẩn bị được giải tỏa:
