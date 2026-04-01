Thanh minh 2026: Vì sao con cháu cần hiện diện trong lễ Thanh minh
GĐXH - Mỗi mùa Thanh minh nhiều người tìm ngày đẹp, giờ đẹp để đi tảo mộ. Nhưng có một việc quan trọng rất nhiều người không để ý nên đã làm Thanh minh chưa đúng cách.
Đi Thanh minh trong thời gian Thanh minh
Tiết Thanh minh 2026 bắt đầu từ ngày 5/4 và kéo dài đến 20/4 dương lịch - là khoảng thời gian thiên nhiên chuyển mình rõ rệt, trời trong, nắng nhẹ, cây cối xanh tươi, con người dễ chịu...
Nhưng nếu bận rộn, không đi được vào 2 ngày tốt (5 và 12/4) thì có thể đi trong khoảng thời gian Thanh minh được không? Chuyên gia phong thủy Hà Thanh cho rằng, theo dân gian, khoảng vài ngày trước và sau thời điểm bắt đầu tiết Thanh minh đều thích hợp để tảo mộ. Điều quan trọng không nằm ở việc đúng ngày, mà là vẫn ở trong khoảng thời gian Thanh minh – khi không gian và con người đều ở trạng thái dễ chịu, thuận lợi cho việc tưởng nhớ và kết nối.
Việc lựa chọn ngày nên dựa trên yếu tố thực tế như thời gian rảnh, sự thuận tiện di chuyển và khả năng tham gia đầy đủ của các thành viên trong gia đình, thay vì quá phụ thuộc vào những quan niệm cứng nhắc.
Đi Thanh minh đúng nghĩa
Nhiều người dành thời gian để tìm “ngày đẹp, giờ tốt” lại ít chú ý đến cách mình hiện diện trong ngày Thanh minh.
Con cháu cần sự hiện diện trong lễ Thanh minh
Một việc quan trọng mà rất nhiều người không để ý là sự hiện diện của mình trong ngày Thanh minh của gia đình, dòng họ. Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, Thanh minh giống như một khoảng dừng cần thiết. Khi đứng trước mộ phần của tổ tiên, mỗi người có cơ hội nhìn lại bản thân, suy ngẫm về những gì đã qua và những gì đang hướng tới. Những lo toan thường ngày dường như lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Ông Hà Thanh nhấn mạnh, người xưa không đặt nặng việc phải tổ chức lễ lớn, chọn ngày đặc biệt - mà truyền lại cho con cháu nguyên tắc đơn giản nhưng sâu sắc là "nhớ về cội nguồn". Nhớ rằng, mỗi người đều có một điểm khởi đầu, và những thế hệ đi trước chính là nền tảng để con cháu có được cuộc sống hôm nay. Thanh minh đi tảo mộ, cũng là cơ hội tốt để nuôi dưỡng giá trị gia đình. Khi các thế hệ cùng nhau tham gia, chia sẻ những câu chuyện, sự gắn kết sẽ được củng cố một cách tự nhiên. Trẻ nhỏ cũng hiểu hơn về nguồn cội, hình thành ý thức trân trọng và trách nhiệm với gia đình, dòng tộc.
Thanh minh không cầu kỳ, nhưng tập trung vào lễ
Tảo mộ Thanh minh không cần cầu kỳ, hình thức, càng không phải là sự so sánh hơn thua giữa các gia đình. Điều cốt lõi vẫn là sự chân thành và thái độ trân trọng, biết ơn. Đi Thanh minh đúng nghĩa nằm ở cách mỗi người tham gia. Đó là:
- Bạn thực sự có mặt, tập trung vào lễ Thanh minh chứ không bị phân tâm bởi công việc, hay thiết bị điện tử.
- Hãy dành thời gian dọn dẹp, chăm sóc mộ phần cẩn thận - cũng là lúc bạn dành cho mình và người thân một khoảng lặng để tưởng nhớ, biết ơn thế hệ đi trước. Một chút chậm lại, một chút lắng nghe và sự hiện diện chân thành, suy nghĩ giản dị "mình trở về với nguồn cội" khiến Thanh minh trở thành một trải nghiệm có ý nghĩa.
Thanh minh chưa bao giờ là “cuộc thi ngày đẹp, giờ đẹp”. Vì vậy, nếu phải chọn một ngày mang tính biểu tượng thì ngày 5/4 – bắt đầu tiết Thanh minh là lựa chọn phù hợp - nhưng không bắt buộc. Cũng không quá chú trọng vào chọn ngày đẹp, giờ tốt mà quên mất ý nghĩa của sự hiện diện, vì sẽ làm giá trị Thanh minh bị giảm đi rất nhiều. Vì vậy, mỗi nhà có thể chọn một thời điểm phù hợp để đi Thanh minh, cùng sống chậm lại, kết nối và gìn giữ những giá trị gia đình bền vững trong cuộc sống hiện đại và có một lễ Thanh minh trọn vẹn.
Không đi Thanh minh được vào 2 ngày đẹp nhất thì đi ngày nào?
Người xưa luôn có khoảng linh hoạt để con cháu có thể sắp xếp phù hợp với thực tế. Do đó, nếu không đi được vào ngày 5/4 và 12/4 - là 2 ngày đẹp nhất, người dân có thể chọn những ngày gần khác. Ví dụ:
- Đi sớm vào ngày 3/4, hoặc 4/4.
- Hoặc đi sau vào ngày 6/4, 7/4 đều hợp lý.
- Ngoài ra, ngày 10/4 hoặc 16/4 cũng thuận tiện - dù không phải là những ngày được ưu tiên, nhưng vẫn phù hợp để các gia đình có lịch trình bận rộn đi tảo mộ.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
