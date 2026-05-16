Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế

Thứ bảy, 17:32 16/05/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, tỉnh Tuyên Quang khiến một nam sinh tử vong, một em khác mất tích.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang xuyên đêm băng rừng, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước xảy ra trên dòng Nho Quế, khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3.

Theo đó, khoảng 15h20 ngày 15/5, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Khâu Vai về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 (thôn Quán Xí, xã Khâu Vai).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h23 cùng ngày, các cháu M.M.C (SN 2009), V.T.S (SN 2009) và M.T.D (SN 2011), đều trú tại xã Khâu Vai, xuống khu vực chân thủy điện tắm suối. Trong lúc tắm, cháu M.T.D không may bị chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, cháu M.M.C đã kịp thời cứu được M.T.D và đưa lên bờ an toàn.

Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích - (ảnh CATQ).

Tuy nhiên, ngay sau đó cháu V.T.S tiếp tục bị đuối nước. Không ngần ngại nguy hiểm, M.M.C tiếp tục lao xuống cứu bạn nhưng cả hai cháu đều bị nước cuốn trôi.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Khâu Vai phối hợp cùng người dân địa phương đã tìm thấy và đưa thi thể cháu M.M.C. lên bờ. Riêng cháu V.T.S. hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 1km đường rừng mới tiếp cận được khu vực xảy ra vụ việc. Thời tiết về đêm lạnh sâu, nước sông lạnh buốt và chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm cháu V.T.S. Công tác cứu nạn cứu hộ được thực hiện xuyên ngày đêm dọc khu vực lòng sông và các vị trí nghi vấn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Lai Châu: Kịp thời cứu người mất tích trong rừng sâu, chấn thương nặng

Lai Châu: Kịp thời cứu người mất tích trong rừng sâu, chấn thương nặng

Cảnh sát lặn tìm tung tích nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm

Cảnh sát lặn tìm tung tích nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm

Cùng chuyên mục

Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Quy định liên quan đến VNeID sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân; El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng

Thời sự - 12 giờ trước

Cơn dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều nhà dân hư hại. Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió hất tung tủ kính ra giữa đường khiến nhiều trang sức trôi theo nước.

Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm

Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Thời sự - 19 giờ trước

Loài thỏ cổ hiếm có và ít được biết đến nhất thế giới cùng nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như Tê tê java, Cầy gấm, Gà lôi trắng… được bẫy ảnh ghi nhận tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa.

Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sáng

Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sáng

Thời sự - 20 giờ trước

UBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang tìm thân nhân của bé trai khoảng 2–3 tuổi bị bỏ rơi tại Phòng khám Bình An vào rạng sáng 15/5.

Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội. Chỉ ít phút sau phát hiện sự cố, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM), Hiệu trưởng đã xin từ chức; Lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, hệ thống các tuyến vành đai cùng trục giao thông hướng tâm được xác định là khung phát triển chiến lược, định hình không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Xem nhiều

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Thời sự

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (qua địa bàn tỉnh Quảng Trị) khiến 2 người tử vong.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Thời sự
Tin sáng 15/5: Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ việc liên quan đến Miu Lê

Tin sáng 15/5: Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ việc liên quan đến Miu Lê

Thời sự
Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Thời sự
Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top