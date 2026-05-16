Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế

Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang xuyên đêm băng rừng, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước xảy ra trên dòng Nho Quế, khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3.

Theo đó, khoảng 15h20 ngày 15/5, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Khâu Vai về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 (thôn Quán Xí, xã Khâu Vai).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h23 cùng ngày, các cháu M.M.C (SN 2009), V.T.S (SN 2009) và M.T.D (SN 2011), đều trú tại xã Khâu Vai, xuống khu vực chân thủy điện tắm suối. Trong lúc tắm, cháu M.T.D không may bị chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, cháu M.M.C đã kịp thời cứu được M.T.D và đưa lên bờ an toàn.

Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích - (ảnh CATQ).

Tuy nhiên, ngay sau đó cháu V.T.S tiếp tục bị đuối nước. Không ngần ngại nguy hiểm, M.M.C tiếp tục lao xuống cứu bạn nhưng cả hai cháu đều bị nước cuốn trôi.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Khâu Vai phối hợp cùng người dân địa phương đã tìm thấy và đưa thi thể cháu M.M.C. lên bờ. Riêng cháu V.T.S. hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 1km đường rừng mới tiếp cận được khu vực xảy ra vụ việc. Thời tiết về đêm lạnh sâu, nước sông lạnh buốt và chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm cháu V.T.S. Công tác cứu nạn cứu hộ được thực hiện xuyên ngày đêm dọc khu vực lòng sông và các vị trí nghi vấn.

