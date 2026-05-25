Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

Thứ hai, 19:02 25/05/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.

Chiều 25/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, ngày 23/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Văn Tồn (SN 1965, trú tại thôn Bản Duồng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 13h15 ngày 9/5/2025, tại thôn 9, xã Chợ Đồn, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Chợ Đồn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thái Nguyên: Người đàn ông dùng dao chống đối lực lượng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng - (ảnh CATN).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Văn Tồn điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy.

Khi di chuyển đến khu vực cán bộ Công an xã Chợ Đồn đang phối hợp làm nhiệm vụ, Tồn được cho là đã giật gậy nhựa của cán bộ làm nhiệm vụ, sau đó lấy dao kim loại từ xe mô tô ra khua khoắng, đe dọa nhằm cản trở việc kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, trong quá trình chống đối, Tồn bị xác định đã dùng dao kề vào cổ một cán bộ Công an xã Chợ Đồn gây thương tích. Dù tổ công tác nhiều lần yêu cầu chấp hành, người này vẫn tiếp tục dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Thái Nguyên: Người đàn ông dùng dao chống đối lực lượng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 2.

Đối tượng Phùng Văn Tồn - (ảnh CATN).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Phùng Văn Tồn đã có hành vi chống người thi hành công vụ, gồm không chấp hành hiệu lệnh và dùng vũ lực cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông; không thực hiện các hành vi chống đối, cản trở hoặc sử dụng hung khí đe dọa người thi hành công vụ.

Mọi hành vi vi phạm, xâm phạm hoạt động thực thi công vụ của cơ quan chức năng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

