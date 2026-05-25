Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ
GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.
Theo CAO, Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM và cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá thành công tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu), bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan.
Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây ma tuý tại quán bar Revo. Nguồn: TPO
Qua công tác nắm tình hình, PC04 phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và ma túy. Từ đó, đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM xác lập chuyên án bí số VX1326D nhằm đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.
Rạng sáng ngày 12/4/2026, Đội 5 - Phòng PC04 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.
Từ kết quả đấu tranh ban đầu, PC04 nhanh chóng làm rõ và triệt phá hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; Công an cũng bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Cơ quan Công an, các đối tượng không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, phục vụ hoạt động sử dụng ma túy tại các quán bar, quán cà phê ở khu vực trung tâm phường Vũng Tàu.
Theo TPO, mở rộng chuyên án, từ Nguyễn Kiết Tường - một đối tượng dương tính với ketamine được phát hiện tại quán, các trinh sát tiếp tục lần theo đường dây cung cấp ma túy. Lực lượng chức năng làm rõ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu; đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.
Từ việc kiểm tra tụ điểm ma túy tại quán bar Revo và mở rộng truy xét, PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an TPHCM cho biết, kết quả chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; kiên quyết không để hình thành các "điểm nóng" về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.
