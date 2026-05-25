Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Thứ hai, 15:59 25/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Theo CAO, Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM và cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá thành công tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu), bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan.

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây ma tuý tại quán bar Revo. Nguồn: TPO

Qua công tác nắm tình hình, PC04 phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và ma túy. Từ đó, đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM xác lập chuyên án bí số VX1326D nhằm đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Rạng sáng ngày 12/4/2026, Đội 5 - Phòng PC04 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.

Đối tượng Trương Tiến Phương Huy và Đỗ Hoàng Khanh. Ảnh: CACC

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, PC04 nhanh chóng làm rõ và triệt phá hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; Công an cũng bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, phục vụ hoạt động sử dụng ma túy tại các quán bar, quán cà phê ở khu vực trung tâm phường Vũng Tàu.

Đối tượng Hoàng Đình Toàn và Nguyễn Tiến Phát. Ảnh: CACC

Theo TPO, mở rộng chuyên án, từ Nguyễn Kiết Tường - một đối tượng dương tính với ketamine được phát hiện tại quán, các trinh sát tiếp tục lần theo đường dây cung cấp ma túy. Lực lượng chức năng làm rõ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu; đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Từ việc kiểm tra tụ điểm ma túy tại quán bar Revo và mở rộng truy xét, PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM cho biết, kết quả chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; kiên quyết không để hình thành các "điểm nóng" về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) cùng 69 người khác vì liên quan đến ma túy.

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.

Pháp luật - 2 ngày trước

Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

