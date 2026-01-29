Mới nhất
Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam

Thứ năm, 19:54 29/01/2026 | Đời sống
Phương Thuận
Phương Thuận
GĐXH - Ngày 29/01/2026, chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026” đã được diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia vì cộng đồng người khuyết tật.

Chương trình do Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức, định hướng tổ chức thường niên, bài bản và xuyên suốt tại ba miền Bắc – Trung – Nam, nhằm góp phần chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam, nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4).

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 1.

Ban tổ chức giới thiệu chương trình "Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026".

INSPIRE FEST 2026 hướng tới hình thành một không gian kết nối bền vững, nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa, các sáng kiến vì người khuyết tật được nuôi dưỡng, các mô hình hòa nhập hiệu quả được nhân rộng, qua đó góp phần xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, công bằng và giàu tính nhân ái. Đây là dấu mốc khởi động chiến lược dài hạn, thể hiện tầm nhìn mới trong công tác chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò của cộng đồng người khuyết tật.

Thông qua INSPIRE FEST, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở, minh bạch, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí cùng chia sẻ góc nhìn, kết nối nguồn lực, đồng hành xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người khuyết tật theo hướng toàn diện và bền vững.

Chương trình sẽ có nhiều hoạt động nổi bật nhằm hỗ trợ người khuyết tật và gia đình họ ổn định cuộc sống, tiếp cận các nguồn lực bền vững hơn. Các hoạt động chăm sóc y tế, đời sống (dự kiến 10.000 người khuyết tật và người thân sẽ được khám chữa bệnh miễn phí, 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn phí); hướng nghiệp; giáo dục; văn hóa giải trí… được triển khai.

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phát biểu tại chương trình

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết, bên cạnh các chính sách của Đảng và Nhà nước, điều người khuyết tật cần hơn cả là những không gian mở, nơi họ được lắng nghe, được trao cơ hội và được nhìn nhận như những chủ thể tích cực của sự phát triển.

"INSPIRE FEST ra đời từ niềm tin vào năng lực, ý chí và giá trị nội tại của mỗi người khuyết tật. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch trong tư duy xã hội: từ ‘trợ giúp’ sang ‘trao quyền’, từ ‘bảo trợ’ sang ‘đồng hành’, từ nhìn vào khiếm khuyết sang nhìn thấy tiềm năng", ông Thành nhấn mạnh.

Theo ông Thành, INSPIRE FEST 2026 cũng là cam kết mạnh mẽ của Hội trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật, để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam công bố Giải thưởng "The Inspirer – Người truyền cảm hứng", nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống.

Đồng thời, Hội cũng sẽ biên soạn và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện, kinh nghiệm quý báu trong chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật.

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 3.

Đáng chú ý, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology, tài trợ 100.000 suất học bổng đào tạo kỹ năng sử dụng công cụ AI trên nền tảng LuyenAI.vn, góp phần hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ năng số, phát triển nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền vững.

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 1.“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tật

GĐXH - Tối 26/1, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em đã tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất nhằm chia sẻ, lan tỏa yêu thương với trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt.

