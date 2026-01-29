Mới nhất
Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị

Thứ năm, 21:50 29/01/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Theo lộ trình từ nay đến năm 2045, TP Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, được HĐND TP Hà Nội vừa thông qua.

Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị - Ảnh 1.

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầngChi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.

