Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị
GĐXH - Theo lộ trình từ nay đến năm 2045, TP Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, được HĐND TP Hà Nội vừa thông qua.
GĐXH - Ngày 29/01/2026, chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026” đã được diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia vì cộng đồng người khuyết tật.
GĐXH - Tham gia giao thông đường bộ người vi phạm nồng độ cồn bị phạt rất nặng theo quy định của Nghị định168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là các mức phạt cụ thể áp dụng đối với các loại phương tiện vi phạm.
GĐXH - Hoạt động vận chuyển đất phục vụ san lấp dự án Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên diễn ra rầm rộ trong nhiều ngày, kéo theo tình trạng bụi bặm, ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ việc bám sát hành trình các xe tải, phóng viên đã ghi nhận nhiều điểm lấy đất khác nhau, làm dấy lên những băn khoăn về nguồn gốc đất và tác động môi trường.
GĐXH - Để tạo thuận lợi cho người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thông báo lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3.
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn “vàng” của 4 con giáp khi vận may đồng loạt bứt phá, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.
GĐXH - Khai sinh là quyền mà trẻ em sinh ra được hưởng không phân biệt được sinh ra trong hoàn cảnh điều kiện nào. Khi làm khai sinh cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý điều gì?
GĐXH - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 1/2, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
GĐXH - Trưa 28/1, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội). Trong lúc lùi xe, tài xế ô tô điện 7 chỗ đã va chạm và cuốn 2 người phụ nữ vào gầm xe, khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng
GĐXH - Mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày mở đầu cho một năm mới theo lịch Âm, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt.
GĐXH - Hàng chục lượt xe tải chở đất ra vào công trường Khu tái định cư Bản Áng mỗi ngày khiến Quốc lộ 3 qua xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mù bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
