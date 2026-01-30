Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Quốc hội đã ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Tại Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 nêu rõ quy định thu nhập chịu thuế trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế TNCN. Cụ thể:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Theo quy định nêu trên thì thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định thế nào?

Tại Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được quy định như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%.

- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% nhân với giá chuyển nhượng.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ Điều 4 Luật Đất đai 2018, chuyển nhượng bất động sản là hành vi pháp lý của các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức chuyển giao các quyền và nghĩa vụ liên quan của:

- Quyền sử dụng đất;

- Quyền sử dụng nhà ở;

- Công trình xây dựng;

- Tài sản và các quyền gắn liền với quyền sử dụng đất cho chủ thể khác. Chủ thể này phải trả tiền cho bên chuyển nhượng.

Theo đó, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hành vi pháp lý, trong đó chủ sở hữu hoặc người sử dụng đất/nhà ở (bên chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng bất động sản cho người khác (bên nhận chuyển nhượng) thông qua hợp đồng có đền bù (mua bán) hoặc hình thức khác như tặng cho, thừa kế theo quy định.