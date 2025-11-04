Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn
GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo Báo Lào Cai, Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vừa bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà đã tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B (SN 2013, 12 tuổi) bị đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010) hiếp dâm.
Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tiến hành các biện pháp nghiệp vụ: xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt Trần Trọng Hiếu do đối tượng đã bỏ trốn.
Đến khoảng 18h ngày 3/11, lực lượng Công an xã đã bắt giữ Trần Trọng Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp TếtPháp luật - 55 phút trước
GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.
Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnhPháp luật - 10 giờ trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí CôngPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.
Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tốPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm ZaloPháp luật - 1 ngày trước
3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy HưngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà NẵngPháp luật - 2 ngày trước
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàngPháp luật
GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.