Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Thứ ba, 14:49 04/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo Báo Lào Cai, Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vừa bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà đã tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B (SN 2013, 12 tuổi) bị đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010) hiếp dâm.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Đối tượng Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tiến hành các biện pháp nghiệp vụ: xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt Trần Trọng Hiếu do đối tượng đã bỏ trốn.

Đến khoảng 18h ngày 3/11, lực lượng Công an xã đã bắt giữ Trần Trọng Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

