Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm
GĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Ngày 13/12/2025, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".
Vào khoảng 08h00' ngày 12/12/2025, chị H.N (SN 2006, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đến Công an phường Hội Phú trình báo về việc bị một đối tượng nam dùng dao khống chế, cưỡng hiếp tại bãi đất trống đường Nguyễn Trung Trực (tổ 3, phường Hội Phú) vào khoảng 03hh00' cùng ngày khi đang trên đường đi giao xôi cho khách.
Tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường Hội Phú, Diên Hồng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định nghi phạm là Đặng Hoàng Quý.
Đáng chú ý, lúc 06h00' cùng ngày, tại khu vực Cổng Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) Quý còn gây thương tích cho 02 cán bộ Công an phường Diên Hồng gồm Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên. Riêng Đại úy Nguyên bị Quý dùng kéo đâm vào vùng mặt và môi trước khi khống chế được đối tượng.
Với các chứng cứ thu thập được, qua đấu tranh, đối tượng Đặng Hoàng Quý đã thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, đe dọa, cưỡng hiếp chị N tại bãi đất trống trên địa bàn phường Hội Phú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Hoàng Quý về hành vi "Hiếp dâm", tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
