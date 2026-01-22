Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tổ dân phố Nghè, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, khoảng 17h30p, ngày 14/01, Giang đi xe máy từ nhà ra khu vực tổ dân phố Cầu Sơn (phường Trung Thành) thì gặp bé gái sinh năm 2013 đang đi xe đạp một mình và nảy sinh ý định xâm hại tình dục.

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên

Để thực hiện hành vi, Giang điều khiển xe máy áp sát nạn nhân giả vờ hỏi đường đi, rồi bất ngờ dùng tay sàm sỡ khiến cháu gái ngã ra đường.

Sau đó, cháu gái đứng dậy bỏ chạy về hướng khu nghĩa địa Cầu Sơn thì bị đối tượng đuổi theo, dùng vũ lực để khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục giao cấu đối với cháu.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trung Thành khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây án là Ngô Văn Giang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.