Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mới đây, Công an xã Chợ Đồn đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Cụ thể, khoảng 1h, ngày 20/9/2025 tại thôn 4, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự, Tổ tuần tra của Công an xã phát hiện 3 đối tượng là T.P.T (SN 2009, trú tại xã Nam Cường), L.N.L (SN 2009) và N.Q.T (SN 2010) cùng trú tại xã Chợ Đồn đang điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, chở 3 không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng xe và mời về trụ sở Công an xã Chợ Đồn làm việc.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận đang tập hợp một số người khác chuẩn bị hung khí để đi gây rối, đánh nhau với một nhóm khác trú ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên.
Nguyên nhân xuất phát từ tối 17/9/2025, do mâu thuẫn bột phát, 2 nhóm gồm 16 đối tượng đã sử dụng xe mô tô, mang theo hung khí (dao nhọn, phóng lợn, gậy sắt, đinh ba, vỏ chai thủy tinh) rượt đuổi, gây sự với nhau tại khu vực thôn 7, xã Chợ Đồn.
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.
Sau khi giải tán, các đối tượng lên mạng xã hội liên lạc, tập hợp, chuẩn bị hung khí và hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Chợ Đồn. Tuy nhiên, đến 1h ngày 20/9/2025 bị Tổ tuần tra của Công an xã Chợ Đồn phát hiện và kịp thời ngăn chặn.
Đến nay, cơ quan công an xác định có 32 đối tượng liên quan đến 2 vụ việc trên, hầu hết họ đều chưa đủ 18 tuổi. Các đối tượng cư trú ở các xã Chợ Đồn, Nam Cường, Yên Thịnh, Bạch Thông, Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan công an đã thu giữ 8 xe mô tô, 3 con dao, 3 súng bắn ná thun, 02 chai thủy tinh đựng xăng, 12 vỏ chai thủy tinh và tang vật liên quan khác.
Hiện Công an xã Chợ Đồn đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
