Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'

Ngày 27/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, các đơn vị trong Công an TP giải cứu nhiều sinh viên bị các đối tượng giả danh công an "bắt cóc online". Mặc dù, đã có nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng này vẫn gia tăng. Mới đây, thêm một nạn nhân đã được Công an phường Kim Liên giải cứu thành công khỏi bẫy "bắt cóc online".

Cụ thể, ngày 25/9/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận thông tin một nam sinh viên (SN 2007) đang bị khống chế tại nhà nghỉ trên địa bàn phường. Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh và nhanh chóng tìm thấy nạn nhân. Tại thời điểm đó, nạn nhân ở một mình nhưng đang bị các đối tượng khống chế tinh thần qua chat Zoom. Cán bộ Công an phường đã kịp thời trấn an, động viên, giải thích cho nam sinh viên hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo và bàn giao an toàn về cho gia đình.

Làm việc với cơ quan công an, M cho biết tối ngày 24/9/205, có nhận được cuộc điện thoại tự xưng là shipper, nói có gói hàng chuyển đến và kết nối với Zalo một người khác để nhận hàng. Sau khi kết nối với số Zalo, M thấy một người mặc trang phục công an thông báo là nghi can trong vụ án rửa tiền. Đối tượng yêu cầu M chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản để chứng minh mình trong sạch và đe dọa không được nói với ai trước khi vụ án kết thúc. M phải kết nối đến các đối tượng thông qua Zoom chat trong suốt quá trình điều tra, không được ngắt kế nối.

Công an phường Kim Liên bàn giao nam sinh viên cho gia đình.

Sáng ngày 25/9/2025, sau khi học xong tiết đầu trên lớp, đối tượng yêu cầu cháu đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Kim Liên tự giam mình và yêu cầu chuyển tiền. Lúc này cháu nghi ngờ mình bị lừa đảo nên nhắn tin thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.