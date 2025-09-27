Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'
GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Ngày 27/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, các đơn vị trong Công an TP giải cứu nhiều sinh viên bị các đối tượng giả danh công an "bắt cóc online". Mặc dù, đã có nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng này vẫn gia tăng. Mới đây, thêm một nạn nhân đã được Công an phường Kim Liên giải cứu thành công khỏi bẫy "bắt cóc online".
Cụ thể, ngày 25/9/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận thông tin một nam sinh viên (SN 2007) đang bị khống chế tại nhà nghỉ trên địa bàn phường. Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh và nhanh chóng tìm thấy nạn nhân. Tại thời điểm đó, nạn nhân ở một mình nhưng đang bị các đối tượng khống chế tinh thần qua chat Zoom. Cán bộ Công an phường đã kịp thời trấn an, động viên, giải thích cho nam sinh viên hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo và bàn giao an toàn về cho gia đình.
Làm việc với cơ quan công an, M cho biết tối ngày 24/9/205, có nhận được cuộc điện thoại tự xưng là shipper, nói có gói hàng chuyển đến và kết nối với Zalo một người khác để nhận hàng. Sau khi kết nối với số Zalo, M thấy một người mặc trang phục công an thông báo là nghi can trong vụ án rửa tiền. Đối tượng yêu cầu M chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản để chứng minh mình trong sạch và đe dọa không được nói với ai trước khi vụ án kết thúc. M phải kết nối đến các đối tượng thông qua Zoom chat trong suốt quá trình điều tra, không được ngắt kế nối.
Sáng ngày 25/9/2025, sau khi học xong tiết đầu trên lớp, đối tượng yêu cầu cháu đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Kim Liên tự giam mình và yêu cầu chuyển tiền. Lúc này cháu nghi ngờ mình bị lừa đảo nên nhắn tin thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.
Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.
Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêmPháp luật - 3 phút trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao HòaPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).
Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khácXã hội - 3 giờ trước
Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.
Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hìnhPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ là một hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả của mâu thuẫn tình ái và sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Dưới góc độ pháp lý, chuyên gia nhận định hung thủ có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồngXã hội - 9 giờ trước
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.
Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình áiXã hội - 11 giờ trước
Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Vũ Phương Nhung là đối tượng đâm tử vong vợ cùng hai người khác vào tối 26/9.
Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xePháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Công an Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học, sổ đỏ, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.
Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết ngườiPháp luật - 21 giờ trước
Đinh Văn Long bị khởi tố tội giết người do hành vi cố tình cán chết nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.
Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sựPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.
Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.
Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua FacebookPháp luật
GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.