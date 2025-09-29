Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Ngày 29/9, thông tin với PV, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội) cho biết, qua quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 7 đã mời người đàn ông bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực với nữ quân nhân tại phường Hà Đông lên làm việc.

Tài xế xe máy Nguyễn Đức T. bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: CACC

Theo đó, danh tính người điều khiển xe máy SH BKS 29T1-096.xx được xác định là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Tại buổi làm việc, anh T. đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không đội hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Đoạn video ghi lại cảnh anh T. bấm còi liên tục, có hành vi cố tình "gây sự" với nữ quân nhân được chia sẻ trên MXH.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Hiện Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

