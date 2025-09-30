Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.
Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai người đi trên xe máy. Người phụ nữ ngồi phía sau liên tục xé nhiều túi bột màu trắng và rải xuống đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM).
Đoạn video có độ dài chưa đầy 1 phút nhưng sau khi đăng tải trên TikTok đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem.
Video người phụ nữ rải bột lạ ở TPHCM (nguồn: TPO)
Chủ tài khoản đăng clip còn cho biết, khi tiếp cận hỏi thì bị người phụ nữ hất nguyên hũ mắm tôm vào xe. Cảm thấy bất an trước hành động trên nên người này đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo.
Liên quan đến vụ việc trên, theo TPO, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mời người liên quan trong đoạn video lên làm việc.
Lực lượng chức năng xác định 2 người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội là bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TPHCM).
Bà S là người điều khiển xe máy, còn bà Y là người rải "bột lạ" xuống đường. Hai người có quan hệ họ hàng với nhau.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định loại bột bà Y đã rải xuống đường là một chất dùng để làm nước giải khát. Bà Y có dấu hiệu bất thường về thần kinh.
Chia sẻ trên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị N (89 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho biết hai người phụ nữ trong video là con gái (người chở tên T.T.N.S) và cháu gái bà (người rải bột tên N.H.Y). "S và cháu Y đang sống với nhau, lâu lâu mới về nhà thăm tôi", bà N nói.
Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tựPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.
Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồngPháp luật - 17 giờ trước
Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.
Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà ĐôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.
Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫyPháp luật - 2 ngày trước
Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"
Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêmPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao HòaPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).
Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khácXã hội - 3 ngày trước
Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.