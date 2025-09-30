Mới nhất
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Thứ ba, 10:47 30/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai người đi trên xe máy. Người phụ nữ ngồi phía sau liên tục xé nhiều túi bột màu trắng và rải xuống đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Đoạn video có độ dài chưa đầy 1 phút nhưng sau khi đăng tải trên TikTok đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Video người phụ nữ rải bột lạ ở TPHCM (nguồn: TPO)

Chủ tài khoản đăng clip còn cho biết, khi tiếp cận hỏi thì bị người phụ nữ hất nguyên hũ mắm tôm vào xe. Cảm thấy bất an trước hành động trên nên người này đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo.

Liên quan đến vụ việc trên, theo TPO, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mời người liên quan trong đoạn video lên làm việc.

Lực lượng chức năng xác định 2 người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội là bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TPHCM).

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với người liên quan vụ rải "bột lạ". Ảnh: NLĐO

Bà S là người điều khiển xe máy, còn bà Y là người rải "bột lạ" xuống đường. Hai người có quan hệ họ hàng với nhau.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định loại bột bà Y đã rải xuống đường là một chất dùng để làm nước giải khát. Bà Y có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Chia sẻ trên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị N (89 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho biết hai người phụ nữ trong video là con gái (người chở tên T.T.N.S) và cháu gái bà (người rải bột tên N.H.Y). "S và cháu Y đang sống với nhau, lâu lâu mới về nhà thăm tôi", bà N nói.

L.Vũ (th)
