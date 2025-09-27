Mới nhất
Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao Hòa

Thứ bảy, 17:10 27/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) với chiêu trò lừa bán vàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

Đối tượng thực hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Hoàng Văn Thuấn (SN 1978, trú tại xóm 1, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình). Tài liệu điều tra xác định, ngày 09/9/2016, Hoàng Văn Thuấn thành lập doanh nghiệp tư nhân "Doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn" tại xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình).

Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh: Sản xuất, gia công, chế tác, buôn bán vàng, trang sức, mỹ nghệ, bạc, đá quý, đồ trang sức; vàng bạc, kim loại quý khác; dịch vụ nhận, chi trả tiền Việt Nam đồng.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại doanh nghiệp Trung Thuấn ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Thuấn.

Do kinh doanh không hiệu quả, ngày 03/7/2024, Hoàng Văn Thuấn đã ra thông báo và quyết định về việc giải thể doanh nghiệp, ngừng kinh doanh.

Quá trình kinh doanh, tính đến ngày 03/1/2025, Hoàng Văn Thuấn đã vay nợ ngân hàng và vay nợ 34 người với tổng số tiền khoảng 22,964 tỷ đồng và 564,5 chỉ vàng 9999. Để có tiền trả nợ, Hoàng Văn Thuấn đã lừa bán vàng cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

Để phục vụ công tác điều tra, khai thác mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị công dân đã từng cho Hoàng Văn Thuấn vay tiền, vàng hoặc bị đối tượng lừa bán vàng để chiếm đoạt tiền (chưa làm việc với Cơ quan điều tra) hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Nhật Tân
Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.

Xã hội - 3 giờ trước

Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ là một hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả của mâu thuẫn tình ái và sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Dưới góc độ pháp lý, chuyên gia nhận định hung thủ có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Xã hội - 9 giờ trước

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.

Xã hội - 10 giờ trước

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Vũ Phương Nhung là đối tượng đâm tử vong vợ cùng hai người khác vào tối 26/9.

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học, sổ đỏ, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.

Pháp luật - 20 giờ trước

Đinh Văn Long bị khởi tố tội giết người do hành vi cố tình cán chết nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.

Pháp luật

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Xã hội

