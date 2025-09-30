Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng
Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Ninh (SN 1998, trú tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên) và Nguyễn Tất Tùng (SN 1998, trú tại thôn Phổ, xã Bình Nguyên) về hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 24/9, một công ty tại xã Bình Tuyền (Phú Thọ) phát hiện mất 48 thùng linh kiện điện tử, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Đến trưa 25/9, đại diện công ty trình báo sự việc lên Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện khẩn trương vào cuộc điều tra.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hữu Ninh, công nhân làm việc tại kho công ty, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và rủ Nguyễn Tất Tùng, lái xe của công ty, cùng thực hiện.
Khoảng 17h ngày 19/9, Ninh chất 48 thùng hàng lên pallet tại cửa kho. Đến 18h, Tùng lái xe tải vào kho, Ninh dùng xe nâng bốc hàng lên thùng xe, rồi Tùng xuất trình giấy tờ giả để qua cổng bảo vệ. Hai đối tượng sau đó tháo thùng, lấy linh kiện điện tử bỏ vào bao tải và bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, thu 45 triệu đồng, trong đó Ninh hưởng 30 triệu, Tùng hưởng 15 triệu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng điều tra xác định và bắt giữ 2 đối tượng và thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án.
Vụ việc đang được điều tra, mở rộng để xử lý.
Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tựPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.
Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.
Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà ĐôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.
Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫyPháp luật - 2 ngày trước
Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"
Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêmPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao HòaPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).
Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khácXã hội - 3 ngày trước
Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.