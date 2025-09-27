Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khác
Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trí Cường (SN 1966, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo điều tra, Ngô Trí Cường thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức. Trag mạng xã hội của Cường có nhiều bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật, trái với kết luận của cơ quan chức năng. Những hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, tạo dư luận bức xúc trong xã hội.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cơ quan Công an cũng đề nghị những cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến hành vi của Ngô Trí Cường liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để trình báo, phối hợp giải quyết.
