Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khác

Thứ bảy, 15:06 27/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trí Cường (SN 1966, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bắt người đàn ông lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ danh dự cá nhân- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt, thi hành các quyết định đối với Ngô Trí Cường.

Theo điều tra, Ngô Trí Cường thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức. Trag mạng xã hội của Cường có nhiều bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật, trái với kết luận của cơ quan chức năng. Những hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, tạo dư luận bức xúc trong xã hội.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cơ quan Công an cũng đề nghị những cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến hành vi của Ngô Trí Cường liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để trình báo, phối hợp giải quyết.

Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình ái

Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình ái

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe

Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe

Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người

Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người

Cùng chuyên mục

Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?

Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được mở tài khoản ngân hàng là câu hỏi được khá nhiều phụ huynh quan tâm? Dưới đây là thông tin liên quan giúp người dân có thể giải mã câu hỏi này.

Con giáp Tý tháng 8 âm lịch 2025 có biến đổi bất ngờ gì trong sự nghiệp và tài lộc

Con giáp Tý tháng 8 âm lịch 2025 có biến đổi bất ngờ gì trong sự nghiệp và tài lộc

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 8 âm lịch của con giáp tuổi Tý dưới đây. Cùng tìm hiểu biến đổi bất ngờ, cơ hội và thách thức nào đang chờ đón con giáp Tý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10

Xã hội - 33 phút trước

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ 17h chiều nay phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển.

Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nay

Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nay

Xã hội - 35 phút trước

Lúc 13h chiều nay, bão số 10 duy trì mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển Tây Tây Bắc 30-35km/h. Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400mm, cục bộ 600mm.

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để tránh bão

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để tránh bão

Xã hội - 37 phút trước

Để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ ngày 29/9 (thứ 2).

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ là một hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả của mâu thuẫn tình ái và sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Dưới góc độ pháp lý, chuyên gia nhận định hung thủ có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội phấn đấu trong tháng 10/2025, Thủ đô giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại, không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Xã hội - 4 giờ trước

Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

Xã hội - 4 giờ trước

Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...

Xem nhiều

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 Bualoi sẽ mạnh lên cấp 13 đi vào đất liền Bắc miền Trung. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung sẽ có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.

Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường

Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường

Thời sự
Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Đời sống
Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Pháp luật
5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026

5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top