Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêm
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, vào khoảng 23h ngày 25/9/2025, cơ quan chức năng nhận được tin báo về một vụ việc nghiêm trọng tại xã Mường Khoa, liên quan đến một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, dùng dao chém người khác bị thương.
Ngay sau khi nhận tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an xã Mường Khoa và Tổ công tác tăng cường cơ sở để tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định và triệu tập 7 thiếu niên có liên quan (đều dưới 18 tuổi, cùng trú tại xã Mường Khoa) để làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, nhóm thiếu niên khai nhận sau khi ăn uống và sử dụng rượu bia, cả nhóm rủ nhau đi chơi bằng 3 xe mô tô. Một người trong nhóm đã mang theo một con dao nhọn dài khoảng 50cm với mục đích "chém gây thương tích nếu bị các nhóm thanh niên chặn đánh".
Khi di chuyển đến khu vực bản Đoàn Kết, xã Mường Khoa, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với Lò Văn S và Lò Văn Đ (cùng SN 2005, trú tại bản Đoàn Kết). Trong lúc xô xát, Hoàng Minh H (SN 2008) đã dùng dao chém, gây thương tích cho cả S và Đ.
Hậu quả, hai nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra Lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Minh H về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
