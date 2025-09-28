Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy
Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"
Ngày 27-9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa ngăn chặn một vụ việc "bắt cóc online".
Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo về việc nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn phường Hòa Khánh) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, "bắt cóc online".
Theo đó, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”.
Cùng lúc, nữ sinh B bị các đối tượng giả danh công an gọi video call, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ 1 vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.
Thủ đoạn tinh vi hơn, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân.
Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 550.000 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.
Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, giải cứu nữ sinh tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.
Theo Công an phường Hòa Khánh, vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo online ngày càng tinh vi, có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và tài sản.
Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tựPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.
Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.
Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồngPháp luật - 17 giờ trước
Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.
Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà ĐôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.
Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêmPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao HòaPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).
Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khácXã hội - 3 ngày trước
Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.