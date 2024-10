Tham gia tổ chức khủng bố, con gái ‘dắt’ mẹ vào vòng lao lý

Con gái 'rủ' mẹ hoạt động chống chính quyền

Cuối tháng 9 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hồng Duyên (40 tuổi) và Bùi Thị Ánh Ngọc (66 tuổi, cùng ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch giá) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Hai mẹ con Bùi Thị Ánh Ngọc và Trần Thị Hồng Duyên. Ảnh: H.B.

Theo đó, từ cuối năm 2018, Duyên thông qua mạng xã hội tìm hiểu, liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Duyên xin tham gia vào tổ chức này và được chấp thuận. Sau đó, người phụ nữ này được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.

Nhiệm vụ của Duyên là vận động, lôi kéo người dân vào tổ chức, thực hiện chiến dịch “Trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân là tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”.

Duyên lôi kéo chính mẹ ruột là Bùi Thị Ánh Ngọc tham gia tổ chức. Trên mạng xã hội, hai mẹ con tích cực đăng bài, chia sẻ xuyên tạc lịch sử, bịa đặt và xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Mặc dù cơ quan công an đã mời Duyên làm việc, nhắc nhở, cảm hóa, giáo dục cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ hoạt động, nhưng người phụ nữ này vẫn ngoan cố và tiếp tục những hành vi sai trái.

Khám xét nhà của hai mẹ con Duyên, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Chưa đầy một tuần trước, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội tương tự.

Bị can Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: H.B

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 tờ truyền đơn với nội dung kích động, gây rối an ninh, trật tự. Nhiều trang thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn (máy tính, máy in màu, máy fax…), các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có ba sọc đỏ và tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Châu cũng bị công an thu giữ.

Châu khai thông qua mạng xã hội, người này xin tham gia tổ chức khủng bố nói trên. Người phụ nữ này có nhiệm vụ chuẩn bị rải truyền đơn trong các dịp lễ.

Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin những lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo của các cá nhân thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức khủng bố này, người dân báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Tham gia tổ chức khủng bố và cái giá phải trả

Trước đó, ngày 15/4 vừa qua, TAND tỉnh Long An xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ (quê TP Cần Thơ, tạm trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ tại phiên toà. Ảnh: M.Đ.

Theo cơ quan công tố, đầu năm 2020, Huệ đi TPHCM gặp một người phụ nữ từ Mỹ về và được người này lôi kéo vào tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân thành lập ở Mỹ.

Nghe lời hứa “cho tiền, cho nhà”, Huệ làm đơn xin gia nhập và được phân công viết bài tuyên truyền về tổ chức.

Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, Huệ sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội, 7 tài khoản Gmail liên lạc, trao đổi với các thành viên khác trong tổ chức.

“Hoạt động tích cực”, Huệ được tổ chức “tăng cấp bậc từ thiếu úy, thiếu tá đến trưởng nhóm” và nhận gần 10 triệu đồng.

Tháng 4/2023, Huệ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Huệ mức án từ 12-14 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo Huệ ăn năn hối cải, thành thật khai báo, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Huệ mức án 12 năm tù về tội danh nói trên.