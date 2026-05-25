Sơn Tùng M-TP và Tyga sẽ đưa 'Come My Way' thành siêu phẩm?

Sau nhiều ngày "thả hint" bằng hình ảnh chiếc mặt nạ bí ẩn phủ sóng mạng xã hội, page M-TP Entertainment vừa chính thức công bố ngày giờ phát hành sản phẩm mới mang tên "Come My Way". Ca khúc đánh dấu màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga (người Mỹ gốc Việt).

Theo thông tin được đăng tải, "Come My Way" sẽ chính thức ra mắt lúc 20:00 ngày 28/5/2026 theo giờ Việt Nam, tương đương 09:00 sáng theo giờ EDT tại Mỹ. Việc hiển thị song song múi giờ Bắc Mỹ ngay trên teaser được xem là dấu hiệu cho thấy định hướng quốc tế rõ rệt trong chiến lược phát hành lần này, nhằm mở rộng độ phủ và tối ưu lượng streaming từ thị trường nước ngoài.

Trước đó, đúng 20h ngày 19/5, Sơn Tùng M-TP đã thả teaser đầu tiên cho dự án comeback được chờ đợi nhất Vpop thời điểm hiện tại. Dù chỉ kéo dài 28 giây, teaser nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ màu sắc hình ảnh đậm chất điện ảnh và không khí đầy bí ẩn.

Không hé lộ giai điệu, không tiết lộ cốt truyện hay nghệ sĩ kết hợp, Sơn Tùng M-TP tiếp tục lựa chọn chiến thuật "giữ bí mật đến phút cuối". Trong teaser, nam ca sĩ xuất hiện giữa không gian mang đậm màu sắc truyền thống Việt Nam, đứng trên những bậc thềm đá cổ kính, xung quanh là hàng chục nhân vật mặc áo choàng tối màu và đeo mặt nạ gỗ.

Trước đó, vào năm 2021, rapper Pháo đã từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ lời mời hợp tác trực tiếp từ nam rapper nổi tiếng người Mỹ. Cụ thể, tháng 7/2021, Pháo chính thức phát hành phiên bản "2 Phút Hơn" (DJ Kaiz) (Remake) kết hợp cùng Tyga. Màn "bắt tay" giữa nữ rapper Việt và nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Dù không tạo hiệu ứng quá bùng nổ như bản gốc, sản phẩm vẫn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Pháo khi cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác cùng Tyga. Sau hơn 4 năm phát hành, phiên bản remake hiện đã thu về hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube. Đồng thời, màn hợp tác này cũng được xem là bước tiến cho thấy nghệ sĩ Việt ngày càng có nhiều cơ hội kết nối với thị trường âm nhạc quốc tế.

Rapper Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson. Nam rapper mang trong mình hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, với mẹ là người Việt Nam. Năm 2012 nam rapper tạo được dấu ấn mạnh mẽ với album "Careless World: Rise of the Last King". Trong đó, ca khúc Rack City từng lọt Top 10 Billboard Hot 100 và đạt chứng nhận Bạch kim tại Mỹ. Tyga có màn trở lại ấn tượng vào năm 2018 với ca khúc "Taste" kết hợp cùng Offset. Bản hit này lọt Top 10 Billboard Hot 100, thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube...

