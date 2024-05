Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, coi thường sự chỉ đạo của cơ quan chức năng GĐXH - Dù bị nhắc nhở nhiều lần và bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo điều kiện PCCC nhưng nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách như thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã xuất 1.254 lượt phương tiện và 7.250 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy 359/376 vụ cháy, nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 7 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị hơn 2 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Xuất 158 lượt phương tiện và 968 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia 92 vụ cứu nạn cứu hộ. Tổ chức cứu được 49 người, 43 người bị thương và tìm được 61 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 17/376 vụ cháy, nổ.

Theo phân tích, đánh giá tình hình cháy, nổ cho thấy, so với tháng 03/2024, số vụ cháy tăng 19 vụ (tương đương 5,3%, tổng 372/353 vụ). Thiệt hại làm 4 người chết (giảm 7,1%), người bị thương giảm 3 người so với tháng trước, tài sản giảm 5,5 tỷ đồng (giảm 22,7%), số vụ nổ tăng 1 vụ, thiệt hại 1 người chết, người bị thương tăng 6 người.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong tháng 4/2024, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 03 người, 02 người bị thương, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng.

Theo đánh giá, các vụ cháy vẫn chủ yếu xảy ra tại địa bàn thành thị với 218 vụ, nông thôn xảy ra 154 vụ. Loại hình xảy ra cháy, gồm 145 vụ cháy nhà dân; 20 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, còn lại là các loại hình khác.

Trong số 376 vụ, có 204 vụ đã điều tra làm rõ nguyên nhân, 154 vụ xảy ra do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện; do sơ xuất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 32 vụ; một vụ do sét đánh; 6 vụ cháy do sự cố kỹ thuật; 2 vụ do tự cháy và do nguyên nhân khác 9 vụ. Đang tiếp tục điều tra 172/376 vụ.

Đáng chú ý, trong tháng 4 chỉ xảy ra 1 vụ cháy lớn (1/372 vụ cháy so với tháng trước), thiệt hại về tài sản đang thống kê; xảy ra 3 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm 3 người chết.

Đã có nhiều vụ cháy xảy ra nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn thờ ơ về công tác PCCC, nổi cộm nhất có nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ở cơ sở rộng khắp, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục, đẩy mạnh xây dựng 02 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng". Hướng dẫn, đôn đốc công an các đơn vị địa phương triển khai tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đợt 2 năm 2024.

Tiếp tục xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực, đăng tải thông tin toàn bộ các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Tập trung triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tổ chức điều tra, xử lý vi phạm quy định về PCCC,...

