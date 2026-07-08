Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió
GĐXH - Theo tử vi, một số người có ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường trải qua nhiều thử thách khi còn trẻ nhưng bước sang tuổi 30, vận trình càng khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến.
Người sinh ngày 8 và 20 Âm lịch: Sau tuổi 30 gặp quý nhân, sự nghiệp bứt phá
Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào ngày 8 hoặc 20 Âm lịch thường sở hữu tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ và không dễ khuất phục trước khó khăn.
Họ có tư duy độc lập, dám khác biệt nên thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong công việc.
Tuy nhiên, chính sự nổi bật này cũng khiến họ dễ gặp sự cạnh tranh hoặc bị đố kỵ khi còn trẻ. Vì thế, giai đoạn đầu sự nghiệp thường không ít lần vấp ngã, phải tự mình vượt qua nhiều thử thách.
Bước sang tuổi 30, vận quý nhân dần xuất hiện, giúp họ tìm được môi trường phù hợp và phát huy đúng năng lực. Sự nghiệp từ đó đi vào quỹ đạo ổn định, cơ hội thăng chức hoặc mở rộng công việc ngày càng nhiều.
Đến khoảng tuổi 40, tài chính có xu hướng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, người làm kinh doanh hoặc đầu tư có thể đạt nguồn thu đáng kể, từng bước xây dựng cuộc sống sung túc và vững vàng.
Người sinh ngày 11 Âm lịch: Càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công
Người có ngày sinh Âm lịch rơi vào ngày 11 thường được đánh giá là nhanh nhẹn, linh hoạt và giàu nhiệt huyết. Họ luôn chủ động nắm bắt cơ hội nhưng đôi khi lại thiếu kiên nhẫn, dễ đưa ra quyết định vội vàng.
Chính vì vậy, thời trẻ họ thường phải trải qua không ít thất bại để tích lũy kinh nghiệm. Mỗi lần vấp ngã đều trở thành bài học giúp họ trưởng thành hơn.
Sau tuổi 30, vận trình được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn người sinh ngày 11 Âm lịch dễ được cấp trên ghi nhận năng lực, đảm nhận vị trí quan trọng hoặc tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực mình theo đuổi.
Đến tuổi 40, thành quả tích lũy từ nhiều năm nỗ lực bắt đầu đơm hoa kết trái. Thu nhập tăng ổn định, tài sản ngày càng tích lũy, cuộc sống cũng trở nên dư dả và an nhàn hơn.
Người sinh ngày 4 Âm lịch: Bản lĩnh tạo nên bước ngoặt lớn sau tuổi 30
Theo tử vi, người sinh ngày 4 Âm lịch thường có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không thích phụ thuộc vào người khác. Họ luôn mong muốn tự mình gây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của bản thân.
Dù sớm có cơ hội thể hiện tài năng, con đường thành công của họ lại không hề bằng phẳng. Những khó khăn liên tiếp xuất hiện buộc họ phải rèn luyện ý chí và bản lĩnh.
Khoảng sau tuổi 30 được xem là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới. Họ có thể thay đổi định hướng công việc, tìm thấy lĩnh vực phù hợp hoặc gặp đối tác giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng.
Đến tuổi 40, những ý tưởng kinh doanh hoặc kế hoạch đầu tư bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt.
Nếu biết nắm bắt cơ hội và quản lý tài chính hợp lý, người sinh ngày 4 Âm lịch có khả năng xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, tận hưởng cuộc sống đủ đầy trong những năm về sau.
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