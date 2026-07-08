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Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Thứ tư, 12:07 08/07/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo tử vi, một số người có ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường trải qua nhiều thử thách khi còn trẻ nhưng bước sang tuổi 30, vận trình càng khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến.

Người sinh ngày 8 và 20 Âm lịch: Sau tuổi 30 gặp quý nhân, sự nghiệp bứt phá

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1.

Bước sang tuổi 30, vận quý nhân dần xuất hiện, giúp những người sinh vào ngày 8 hoặc 20 Âm lịch tìm được môi trường phù hợp và phát huy đúng năng lực. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào ngày 8 hoặc 20 Âm lịch thường sở hữu tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ và không dễ khuất phục trước khó khăn. 

Họ có tư duy độc lập, dám khác biệt nên thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong công việc.

Tuy nhiên, chính sự nổi bật này cũng khiến họ dễ gặp sự cạnh tranh hoặc bị đố kỵ khi còn trẻ. Vì thế, giai đoạn đầu sự nghiệp thường không ít lần vấp ngã, phải tự mình vượt qua nhiều thử thách.

Bước sang tuổi 30, vận quý nhân dần xuất hiện, giúp họ tìm được môi trường phù hợp và phát huy đúng năng lực. Sự nghiệp từ đó đi vào quỹ đạo ổn định, cơ hội thăng chức hoặc mở rộng công việc ngày càng nhiều.

Đến khoảng tuổi 40, tài chính có xu hướng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, người làm kinh doanh hoặc đầu tư có thể đạt nguồn thu đáng kể, từng bước xây dựng cuộc sống sung túc và vững vàng.

Người sinh ngày 11 Âm lịch: Càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 2.

Sau tuổi 30, vận trình được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn người sinh ngày 11 Âm lịch dễ được cấp trên ghi nhận năng lực. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch rơi vào ngày 11 thường được đánh giá là nhanh nhẹn, linh hoạt và giàu nhiệt huyết. Họ luôn chủ động nắm bắt cơ hội nhưng đôi khi lại thiếu kiên nhẫn, dễ đưa ra quyết định vội vàng.

Chính vì vậy, thời trẻ họ thường phải trải qua không ít thất bại để tích lũy kinh nghiệm. Mỗi lần vấp ngã đều trở thành bài học giúp họ trưởng thành hơn.

Sau tuổi 30, vận trình được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn người sinh ngày 11 Âm lịch dễ được cấp trên ghi nhận năng lực, đảm nhận vị trí quan trọng hoặc tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Đến tuổi 40, thành quả tích lũy từ nhiều năm nỗ lực bắt đầu đơm hoa kết trái. Thu nhập tăng ổn định, tài sản ngày càng tích lũy, cuộc sống cũng trở nên dư dả và an nhàn hơn.

Người sinh ngày 4 Âm lịch: Bản lĩnh tạo nên bước ngoặt lớn sau tuổi 30

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 3.

Khoảng sau tuổi 30 được xem là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới đối với người sinh ngày 4 Âm lịch. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh ngày 4 Âm lịch thường có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không thích phụ thuộc vào người khác. Họ luôn mong muốn tự mình gây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của bản thân.

Dù sớm có cơ hội thể hiện tài năng, con đường thành công của họ lại không hề bằng phẳng. Những khó khăn liên tiếp xuất hiện buộc họ phải rèn luyện ý chí và bản lĩnh.

Khoảng sau tuổi 30 được xem là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới. Họ có thể thay đổi định hướng công việc, tìm thấy lĩnh vực phù hợp hoặc gặp đối tác giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Đến tuổi 40, những ý tưởng kinh doanh hoặc kế hoạch đầu tư bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. 

Nếu biết nắm bắt cơ hội và quản lý tài chính hợp lý, người sinh ngày 4 Âm lịch có khả năng xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, tận hưởng cuộc sống đủ đầy trong những năm về sau.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 4.Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không bao giờ thay lòng đổi dạ

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được đánh giá là sống chân thành, coi trọng sự thủy chung và luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ bền vững.


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Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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