Cuối năm: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ tránh được tiểu nhân hãm hại, lộc dâng như thủy triều
GĐXH - Theo tử vi, vào giai đoạn cuối năm, có 3 con giáp được dự báo sở hữu vận trình thuận lợi, tránh xa tiểu nhân và liên tiếp đón tin vui về công việc cũng như tài chính.
Con giáp Dậu: Khéo nắm bắt cơ hội, tài lộc khởi sắc
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nổi bật bởi khả năng quan sát tinh tế và tư duy nhanh nhạy. Họ thường nhận ra cơ hội sớm hơn người khác, đồng thời đủ quyết đoán để biến cơ hội thành thành quả thực tế.
Bước vào giai đoạn cuối năm, những ưu điểm này càng được phát huy. Người tuổi Dậu có xu hướng tránh được các rắc rối không đáng có, hạn chế va chạm với tiểu nhân và giữ được sự chủ động trong công việc.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ triển khai kế hoạch mới, mở rộng hợp tác hoặc mạnh dạn thực hiện những dự định đã ấp ủ.
Nhờ khả năng xử lý tình huống linh hoạt cùng mạng lưới quan hệ rộng, nhiều khó khăn có thể được hóa giải đúng lúc.
Không chỉ sự nghiệp có tín hiệu tích cực, tài chính của con giáp Dậu cũng được dự báo khởi sắc với nhiều nguồn thu đáng kỳ vọng.
Con giáp Tuất: Tránh thị phi, quý nhân đồng hành
Con giápTuất vốn được đánh giá cao bởi sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần làm việc tận tâm. Chính những phẩm chất này giúp họ tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và cấp trên.
Trong chặng nước rút cuối năm, con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực, đồng thời hạn chế được những tranh chấp hoặc điều tiếng không cần thiết.
Sự cẩn trọng trong từng quyết định cũng giúp họ tránh được các cạm bẫy do tiểu nhân gây ra.
Bên cạnh đó, sự chân thành và sẵn sàng giúp đỡ người khác giúp con giáp Tuất xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là nền tảng để quý nhân xuất hiện đúng lúc, mang đến những cơ hội phát triển mới.
Theo quan niệm tử vi, cuối năm là thời điểm tài chính của người tuổi Tuất có nhiều tín hiệu tích cực.
Thu nhập từ công việc chính ổn định, trong khi các khoản thưởng hoặc nguồn thu ngoài dự kiến cũng có khả năng gia tăng.
Con giáp Hợi: Vận may tài chính rộng mở
Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi thường được xem là biểu tượng của sự lạc quan và bình tĩnh trước khó khăn. Họ ít khi nóng vội mà luôn cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định quan trọng.
Cuối năm, tinh thần tích cực này được cho là sẽ giúp con giáp Hợi vượt qua những thử thách dễ dàng hơn, đồng thời tránh được những mâu thuẫn hoặc thị phi không đáng có.
Về phương diện tài lộc, trực giác tốt cùng khả năng đánh giá tình hình giúp con giáp này có nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu.
Dù làm công việc ổn định hay kinh doanh, đầu tư, tuổi Hợi đều có thể tìm thấy hướng phát triển phù hợp nếu biết nắm bắt thời cơ.
Không chỉ quan tâm đến việc tích lũy tài sản, người tuổi Hợi còn được cho là biết chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Theo quan niệm dân gian, chính điều này góp phần tạo nên vòng tuần hoàn tích cực, giúp phúc khí ngày càng bền vững.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
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