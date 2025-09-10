Tháng sinh Âm lịch của người dễ mến, nhờ đó mà nhân duyên vượng, quý nhân luôn kề bên
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch có ảnh hưởng lớn đến tính cách, nhân duyên của mỗi người. Có những người nhờ khí chất, ngoại hình và cách cư xử mà đi đến đâu cũng được yêu mến.
Đặc biệt, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường dễ mến, được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi hơn người.
Người sinh tháng 9 Âm lịch: Phong thái đế vương, điềm tĩnh và bản lĩnh
Người sinh tháng 9 Âm lịch thường mang đức tính tốt, luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Họ có phong thái của bậc lãnh đạo, ít khi nóng nảy hay hành xử bộc phát.
Trong công việc, họ giỏi giang, năng lực nổi bật và luôn giữ vị trí quan trọng.
Trước tuổi 40, những người này thường có bước tiến vượt bậc, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững chắc.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Khí chất cuốn hút, nhân duyên tốt đẹp
Sinh vào tháng 6 Âm lịch, dù là nam hay nữ đều tỏa sáng với khí chất phi thường. Họ không nói nhiều nhưng hành động nổi bật, khiến người khác phải chú ý.
Người sinh tháng này giàu năng lượng tích cực, đi đến đâu cũng mang lại niềm vui và sự may mắn.
Nhờ nhân duyên tốt, họ dễ thành công trong kinh doanh, thường gặp được người giúp đỡ khi khó khăn.
Người sinh tháng 8 Âm lịch: Giỏi giang, được quý nhân phù trợ
Theo tử vi, tháng 8 Âm lịch là tháng sinh của những người có nhân cách tốt, cư xử chu đáo nên luôn chiếm được tình cảm của mọi người.
Họ có quý nhân kề bên, giúp sự nghiệp thuận lợi và ngày càng phát triển.
Đặc biệt, trong năm nay, người sinh tháng này có thể đạt được nhiều thành tựu bất ngờ, cuộc sống viên mãn và sự nghiệp thăng hoa.
Người sinh tháng 11 Âm lịch: Hòa hợp, không kẻ thù, sự nghiệp vững vàng
Người sinh tháng 11 Âm lịch thường có cuộc sống êm đềm, ít sóng gió. Họ có khả năng thấu hiểu và hòa hợp với mọi người nên luôn được yêu thương, ít khi gặp trở ngại.
Trong sự nghiệp, họ hợp tác lâu dài nhờ tính chính trực, uy tín. Nếu dám mở rộng hướng đi mới, người sinh tháng này dễ đạt được thành công lớn, cuộc sống ngày càng sung túc.
4 tháng sinh Âm lịch vượng nhân duyên
Người sinh vào các tháng 6, 8, 9 và 11 Âm lịch thường có khí chất dễ mến, được nhiều người yêu quý và gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Họ không chỉ sở hữu tài năng, nhân duyên tốt mà còn có quý nhân phù trợ, giúp hành trình cuộc đời thêm phần hanh thông, viên mãn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
