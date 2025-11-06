Mới nhất
Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Thứ năm, 09:15 06/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch cát tường này thường gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, hậu vận sung túc, phúc khí lan tỏa cả gia đình.

Sinh tháng 3 và tháng 6 Âm lịch: Kiên trì, chăm chỉ, hậu vận sung túc

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu - Ảnh 1.

Bước vào tuổi trung niên, vận khí của người sinh vào tháng 3 và tháng 6 Âm lịch bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Càng làm càng có, tài lộc tăng đều, sự nghiệp ổn định, gia đạo ấm êm. Ảnh minh họa

Theo tử vi, tháng 3 và tháng 6 Âm lịch là thời điểm vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, khí vận dồi dào. 

Người sinh vào hai tháng này thường mang trong mình năng lượng tích cực của mùa xuân và đầu hạ, vừa thông minh, vừa bền bỉ.

Tính cách đặc trưng của họ là kiên định, tỉ mỉ và có trách nhiệm. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ theo đuổi đến cùng, không ngại khó khăn hay thử thách. 

Thời trẻ, do thiếu kinh nghiệm, con đường lập nghiệp có thể chông chênh, tài vận chưa vượng. Nhưng chính những năm tháng gian khó ấy lại trở thành bước đệm giúp họ trưởng thành và chín chắn hơn.

Bước vào tuổi trung niên, vận khí của họ bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Càng làm càng có, tài lộc tăng đều, sự nghiệp ổn định, gia đạo ấm êm. 

Đặc biệt, những người này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn là "phúc tinh" của gia đình, họ đem đến điều kiện sống tốt hơn, giúp cha mẹ, con cháu cùng hưởng an vui, thịnh vượng.

Sinh tháng 8 Âm lịch: Tự thân tỏa sáng, phú quý song hành

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu - Ảnh 2.

Nhờ sự chân thành và tinh thần trách nhiệm, người sinh tháng 8 Âm lịch luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý và gặp nhiều quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch là thời điểm mùa vàng gặt hái, tượng trưng cho sự viên mãn và đủ đầy. 

Người sinh vào tháng này được cho là có vận mệnh cát tường, vừa may mắn, vừa có khả năng thu hút phú quý như nam châm hút vàng.

Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện trí tuệ sáng suốt, tính cách nhân hậu và chan hòa. 

Nhờ sự chân thành và tinh thần trách nhiệm, người sinh tháng 8 Âm lịch luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý và gặp nhiều quý nhân giúp đỡ.

Càng trưởng thành, họ càng tỏa sáng trong sự nghiệp, giữ vị trí vững chắc và có tiếng nói trong xã hội. 

Không chỉ giỏi kiếm tiền, họ còn biết cách quản lý tài chính và vun vén gia đình, giúp cuộc sống của người thân ngày càng khấm khá.

Tử vi cho rằng, người sinh tháng 8 Âm lịch là phúc tinh của gia tộc, nơi họ có mặt, nơi đó thịnh vượng. Sự thành công và nhân cách của họ chính là niềm tự hào lớn lao cho cả dòng họ.

Sinh tháng 11 Âm lịch: Tích phúc, tụ tài, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu - Ảnh 3.

Về hậu vận, người sinh tháng 11 Âm lịch không chỉ có cuộc sống sung túc, mà còn là trụ cột vững vàng của gia đình. Ảnh minh họa

Tháng 11 Âm lịch thuộc tiết đầu đông, thời điểm vạn vật thu mình, ẩn chứa sức mạnh nội tại. Người sinh vào tháng này có số tích phúc tụ tài, càng âm thầm càng dễ thành công.

Thời trẻ, họ có thể sống giản dị, ít phô trương, nhưng bên trong lại là một trí tuệ sắc bén và tầm nhìn xa trông rộng. 

Họ biết chờ thời, biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, nên thường "một bước vươn lên" khi vận đến.

Điểm đặc biệt của người sinh tháng 11 Âm lịch là được quý nhân nâng đỡ. Dù trong công việc hay kinh doanh, họ luôn gặp được người dẫn đường, hỗ trợ hết mình. Cộng thêm bản tính chăm chỉ, khiêm nhường, họ nhanh chóng đạt được thành tựu lớn.

Về hậu vận, họ không chỉ có cuộc sống sung túc, mà còn là trụ cột vững vàng của gia đình. Nhờ họ, cả nhà được hưởng phúc, con cháu no đủ, cuộc sống ngập tràn niềm vui và may mắn.

3 tháng sinh Âm lịch may mắn nhất năm

Dù tháng sinh có thể phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh, nhưng phúc khí thật sự nằm trong chính hành động và cách sống của mỗi người. 

Người biết chăm chỉ, sống tử tế, và nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ luôn gặp may mắn và được quý nhân phù trợ bởi phúc đức là điều có thể tạo nên, không chỉ là món quà sẵn có từ trời ban.

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành côngTháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.

Bách Hợp (t/h)
