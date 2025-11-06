Mới nhất
10 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Thứ năm, 07:58 06/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định các mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái không đúng quy định tại khu vực công cộng. Dưới đây là các quy định cụ thể.

Các mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái tại các khu vực công cộng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó quy định các mức xử phạt về việc xử phạt sử dụng tàu bay không người lái tại các khu vực công cộng.

Dưới đây là các mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ;

- Sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép;

- Tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi người trực tiếp khai thác, sử dụng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay;

- Tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi phương tiện bay chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với những hành vi sau đây:

- Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không duy trì đủ điều kiện về nguồn nhân lực theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không duy trì đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, nhà xưởng, sân bãi theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không bảo đảm tiêu chuẩn an ninh, an toàn và các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật.

9 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng - Ảnh 1.

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định các mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái không đúng quy định tại khu vực công cộng. Ảnh minh họa: TL

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sau đây:

- Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn, phát loa tuyên truyền ngoài quy định của phép bay;

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chủng loại hoặc chất lượng không phù hợp với loại sản phẩm đã đăng ký theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại khi không được phép;

5. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.

6. Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ không đúng nội dung trong phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.

7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nhưng không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

9. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp;

10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ cản trở hoặc gây mất an toàn cho các phương tiện bay khác.

Hình thức xử phạt bổ sung

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, d, đ và g khoản 2; các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 4; các điểm a, b, c và g khoản 5; khoản 6; điểm a khoản 10 Điều này;

- Tước quyền sử dụng giấy phép của cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm g và h khoản 3 Điều này;

- Tước quyền sử dụng phép bay từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 6, 7, 8 và 11 Điều này;

- Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng để quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm đ và e khoản 4 Điều này.

Tàu bay không người lái là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 36/2008/NĐ-CP, tàu bay không người lái là thiết bị bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của phi công, tổ lái trên thiết bị bay đó.

9 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: TL

Hồ sơ đề nghị cấp phép bay đối với tàu bay không người lái gồm những gì?

Tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép bay đối với tàu bay không người lái được quy định tại Điều 9 Nghị định 36/2008/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 1 Nghị định 79/2011/NĐ-CP như sau:

+ Đơn đề nghị cấp phép bay bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

+ Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước.

+ Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến tàu bay, phương tiện bay.

Phép bay đối với tàu bay không người lái được quy định thế nào?

Theo Điều 10 Nghị định 36/2008/NĐ-CP, phép bay đối với tàu bay không người lái gồm:

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay.

- Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).

- Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.

- Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.

- Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.

- Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.

Thẩm quyền đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác quy định ra sao?

Theo khoản 2 Điều 33 Luật Phòng không nhân dân 2024 quy định về thẩm quyền đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác như sau:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong vùng trời, vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý, trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an đã thông báo với Bộ Quốc phòng theo quy định;

- Bộ trưởng Bộ Công an đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác do Bộ Công an cấp phép hoặc phương tiện bay xâm phạm mục tiêu do Bộ Công an bảo vệ;

- Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Tư lệnh quân khu đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong phạm vi quản lý, trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an hoạt động ngoài khu vực, mục tiêu do quân đội quản lý;

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong phạm vi địa bàn quản lý, trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an hoạt động ngoài khu vực, mục tiêu do quân đội quản lý;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Chỉ huy đơn vị Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong phạm vi địa bàn quản lý, trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an hoạt động ngoài khu vực, mục tiêu do quân đội quản lý;

- Chỉ huy đơn vị Công an đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác do cơ quan Công an cấp phép hoặc các chuyến bay, phương tiện bay khác xâm phạm mục tiêu do đơn vị Công an bảo vệ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngàyHà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngày

GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.

Bộ Quốc phòng công bố khu vực cấm, hạn chế bay UAV, flycamBộ Quốc phòng công bố khu vực cấm, hạn chế bay UAV, flycam

Bộ Quốc phòng công bố khu vực cấm bay, hạn chế bay trên địa bàn cả nước đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác.

L.Vũ (th)
