Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

Thứ ba, 16:19 04/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ.

Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ. Không chỉ giúp tiết kiệm một phần đáng kể chi tiêu hằng tháng, hình thức này còn mở ra cơ hội chia sẻ không gian sống, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và sinh hoạt.

Tuy nhiên, sống chung với người khác cũng đồng nghĩa với việc phải thích nghi – từ thói quen, nếp sinh hoạt đến cách quản lý tài chính. “Ở ghép” vì thế không đơn thuần là giải pháp kinh tế, mà còn phản ánh rõ nét cách người trẻ học cách cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và đời sống tập thể trong nhịp sống đô thị hiện đại.

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm vừa đầy thử thách - Ảnh 1.

Sinh viên trong cuộc sống “ở ghép”. Ảnh : Nam Phong

Trong bối cảnh giá thuê trọ tại các đô thị lớn tăng cao, “ở ghép” dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người trẻ, đặc biệt là sinh viên và người mới đi làm. Việc chia sẻ không gian sống giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính, từ chi phí thuê nhà, điện nước cho tới sinh hoạt hằng ngày.

So với việc thuê riêng, hình thức ở ghép mang lại sự linh hoạt hơn trong quản lý chi tiêu. Nhiều người có thể sử dụng khoản tiền tiết kiệm được cho nhu cầu học tập, di chuyển hoặc tích lũy cá nhân. Bên cạnh đó, việc chung sống còn giúp tận dụng tốt hơn các tiện ích trong phòng trọ – từ đồ dùng, thiết bị sinh hoạt đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, sinh hoạt thường ngày.

Phỏng vấn 1

Ở ghép cũng đặt ra không ít thách thức trong đời sống hàng ngày cho sinh viên. Video: Nam Phong

Dù mang lại lợi ích rõ rệt về kinh tế, ở ghép cũng đặt ra không ít thách thức trong đời sống hằng ngày. Khi nhiều người cùng chia sẻ một không gian nhỏ, sự khác biệt về nếp sống, thói quen và quan điểm dễ dẫn đến những bất tiện nhất định. Từ cách sắp xếp đồ đạc, thời gian sinh hoạt đến việc sử dụng điện, nước hay các thiết bị chung – mọi thứ đều cần sự thống nhất và tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, việc quản lý tài chính chung cũng là vấn đề khiến nhiều người phải cân nhắc. Chia sẻ chi phí tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi lại phát sinh tranh cãi nếu không rõ ràng trong việc đóng góp hoặc sử dụng. Ở ghép còn đòi hỏi mỗi người phải biết giới hạn trong việc giữ gìn không gian riêng tư, đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho tất cả.

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm vừa đầy thử thách - Ảnh 2.

Sinh hoạt hằng ngày của sinh viên ở ghép. Ảnh: Nam Phong

Những trải nghiệm này cho thấy, “ở ghép” không chỉ là việc cùng thuê chung một căn phòng, mà còn là quá trình học cách sống hòa hợp – nơi mỗi người phải điều chỉnh để tìm được điểm cân bằng giữa tự do cá nhân và sự gắn kết tập thể.

Tại một khu trọ nhỏ nằm gần trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội), 4 cô gái trẻ đang cùng nhau chia sẻ một căn phòng rộng chưa đầy 25m². Giữa không gian chật hẹp ấy, cuộc sống ở ghép của họ diễn ra với đủ cung bậc – từ việc cùng nhau nấu ăn, chia sẻ chi phí đến sắp xếp thời gian sinh hoạt sao cho hài hòa.

Ngọc Hân, sinh viên năm tư, cho biết nhóm bắt đầu ở chung từ đầu năm học. Việc ở ghép giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí và cảm thấy an tâm hơn khi sống xa nhà. “Tiền trọ, điện nước, Internet đều được chia đều nên mỗi người chỉ tốn một khoản nhỏ. Tuy nhiên, ở ghép cũng có nhiều sự bất tiện khi không thống nhất được giờ giấc sinh hoạt, thói quen nên dễ gây ảnh hưởng, xích mích trong phòng”. Hân chia sẻ rằng trước đây 2 bạn có từng ở phòng hai người và tiền trọ hằng tháng rơi vào khoảng 3 triệu, tuy nhiên khi chuyển sang phòng 4 người số tiền đó gần như giảm một nửa. Vì thế nên cô vẫn chọn cách ở ghép để tiết kiệm chi phí

Với Khánh Ly – người nhỏ tuổi nhất trong phòng – trải nghiệm ở ghép là cơ hội để học cách sống tập thể và tiết kiệm cho bản thân. “Vì mình muốn tiết kiệm tài chính và đầu tư thêm vào học tập nên mình vẫn sẽ chọn cách ở ghép về lâu dài”, cô chia sẻ.

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm vừa đầy thử thách - Ảnh 3.

Sinh hoạt tại phòng kí túc. Ảnh: Nam Phong

Không giống các nhóm bạn thuê trọ bên ngoài, bạn Thành Đạt – sinh viên năm ba lựa chọn ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí. Với mức tiền thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, cậu gần như không phải lo thêm cho điện, nước hay Internet. Tuy nhiên, đổi lại là không ít bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

“Phòng 4 người, diện tích nhỏ nên mọi thứ phải sắp xếp rất gọn. Mỗi người chỉ có một góc riêng nhỏ, nhiều khi muốn yên tĩnh học bài cũng khó vì lịch học, lịch sinh hoạt của mọi người khác nhau”, Đạt chia sẻ. Bên cạnh đó, các quy định về giờ giấc, nấu ăn hay tiếp bạn bè khiến cậu đôi lúc cảm thấy gò bó.

Dù vậy, với Đạt, ở ký túc vẫn là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn còn đi học. Việc tiết kiệm chi phí giúp cậu giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình, chấp nhận đánh đổi một phần sự thoải mái để có điều kiện tập trung hơn cho việc học tập.

Có thể thấy, dù đi kèm nhiều bất tiện trong sinh hoạt và giới hạn về không gian riêng, “ở ghép” vẫn là lựa chọn phổ biến của phần lớn sinh viên và người trẻ ở đô thị. Giữa mức chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc chia sẻ một mái nhà trở thành cách cân bằng hợp lý giữa nhu cầu cá nhân và khả năng tài chính.

Những khó khăn trong việc thích nghi, dung hòa lối sống hay duy trì sự riêng tư là điều khó tránh, song phần lớn người trẻ vẫn chấp nhận đánh đổi sự thoải mái để tiết kiệm cho những mục tiêu lớn hơn. “Ở ghép” vì thế không chỉ phản ánh áp lực kinh tế, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của cách người trẻ đang học cách thích nghi với cuộc sống độc lập nơi thành phố.

Nam Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không tìm được trọ, cô gái trẻ đành ở ghép với người đàn ông 40 tuổi: Hệ quả khôn lường

Không tìm được trọ, cô gái trẻ đành ở ghép với người đàn ông 40 tuổi: Hệ quả khôn lường

Không tìm được trọ, cô gái trẻ đành ở ghép với người đàn ông 40 tuổi, sự việc xảy ra sau đó mới khiến cô ám ảnh

Không tìm được trọ, cô gái trẻ đành ở ghép với người đàn ông 40 tuổi, sự việc xảy ra sau đó mới khiến cô ám ảnh

Câu chuyện siêu thực của 'cặp đôi ở ghép': Mùa dịch đã cứu vớt những cuộc hôn nhân vô hồn kì lạ như thế nào?

Câu chuyện siêu thực của 'cặp đôi ở ghép': Mùa dịch đã cứu vớt những cuộc hôn nhân vô hồn kì lạ như thế nào?

Ở ghép thời bão giá, mất luôn "cái ngàn vàng"

Ở ghép thời bão giá, mất luôn "cái ngàn vàng"

Cho Tây ở ghép vì kiếm tiền hay để nâng cao... sĩ diện?

Cho Tây ở ghép vì kiếm tiền hay để nâng cao... sĩ diện?

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong nhân tướng học, mỗi nốt ruồi trên cơ thể đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng, có thể dự báo phần nào vận mệnh, tài lộc và may mắn của chủ nhân.

Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng hỗ trợ một gia đình đưa tang qua vùng ngập đến nơi chôn cất.

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Khám phá 4 con giáp may mắn đầu tháng 11 giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. Những thông tin hữu ích từ chuyên gia phong thủy sẽ mang đến cơ hội tốt.

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh "nở muộn", càng về sau càng thịnh vượng, viên mãn.

Tức giận là đổi tính, 3 con giáp này tuyệt tình đến lạnh người

Tức giận là đổi tính, 3 con giáp này tuyệt tình đến lạnh người

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Khi tức giận, 3 con giáp này có thể trở nên lạnh lùng và tuyệt tình đến mức khiến người khác đau lòng, dù bình thường họ sống rất tình cảm và lý trí.

Thông tin quan trọng: Từ 1/1/2026, vi phạm 3 lỗi này sẽ bị CSGT xử phạt nặng

Thông tin quan trọng: Từ 1/1/2026, vi phạm 3 lỗi này sẽ bị CSGT xử phạt nặng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, vi phạm 3 lỗi này sẽ bị xử phạt theo luật định.

Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhân tướng học, mỗi vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ đều ẩn chứa những thông điệp về vận mệnh, tài lộc và hôn nhân.

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng

Sạt lở do mưa lớn vùi lấp gần hết 1 khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng

Đời sống - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng đang tiếp tế lương thực, hỗ trợ dựng nhà tạm cho người dân tại thôn Atếêp, xã Avương, TP Đà Nẵng, nơi bị sạt lở vùi lấp.

Xem nhiều

Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời

Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào các giờ Âm lịch sau đây thường có phúc khí lớn, được quý nhân vây quanh và gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp lẫn nhân duyên.

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

Đời sống
Tin vui cho nhóm người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt này

Tin vui cho nhóm người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt này

Đời sống
Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

Đời sống
Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc nơi nào xuống 10 độ?

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc nơi nào xuống 10 độ?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top