“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ. Không chỉ giúp tiết kiệm một phần đáng kể chi tiêu hằng tháng, hình thức này còn mở ra cơ hội chia sẻ không gian sống, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và sinh hoạt.

Tuy nhiên, sống chung với người khác cũng đồng nghĩa với việc phải thích nghi – từ thói quen, nếp sinh hoạt đến cách quản lý tài chính. “Ở ghép” vì thế không đơn thuần là giải pháp kinh tế, mà còn phản ánh rõ nét cách người trẻ học cách cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và đời sống tập thể trong nhịp sống đô thị hiện đại.

Sinh viên trong cuộc sống “ở ghép”. Ảnh : Nam Phong

Trong bối cảnh giá thuê trọ tại các đô thị lớn tăng cao, “ở ghép” dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người trẻ, đặc biệt là sinh viên và người mới đi làm. Việc chia sẻ không gian sống giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính, từ chi phí thuê nhà, điện nước cho tới sinh hoạt hằng ngày.

So với việc thuê riêng, hình thức ở ghép mang lại sự linh hoạt hơn trong quản lý chi tiêu. Nhiều người có thể sử dụng khoản tiền tiết kiệm được cho nhu cầu học tập, di chuyển hoặc tích lũy cá nhân. Bên cạnh đó, việc chung sống còn giúp tận dụng tốt hơn các tiện ích trong phòng trọ – từ đồ dùng, thiết bị sinh hoạt đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, sinh hoạt thường ngày.

Ở ghép cũng đặt ra không ít thách thức trong đời sống hàng ngày cho sinh viên. Video: Nam Phong

Dù mang lại lợi ích rõ rệt về kinh tế, ở ghép cũng đặt ra không ít thách thức trong đời sống hằng ngày. Khi nhiều người cùng chia sẻ một không gian nhỏ, sự khác biệt về nếp sống, thói quen và quan điểm dễ dẫn đến những bất tiện nhất định. Từ cách sắp xếp đồ đạc, thời gian sinh hoạt đến việc sử dụng điện, nước hay các thiết bị chung – mọi thứ đều cần sự thống nhất và tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, việc quản lý tài chính chung cũng là vấn đề khiến nhiều người phải cân nhắc. Chia sẻ chi phí tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi lại phát sinh tranh cãi nếu không rõ ràng trong việc đóng góp hoặc sử dụng. Ở ghép còn đòi hỏi mỗi người phải biết giới hạn trong việc giữ gìn không gian riêng tư, đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho tất cả.

Sinh hoạt hằng ngày của sinh viên ở ghép. Ảnh: Nam Phong

Những trải nghiệm này cho thấy, “ở ghép” không chỉ là việc cùng thuê chung một căn phòng, mà còn là quá trình học cách sống hòa hợp – nơi mỗi người phải điều chỉnh để tìm được điểm cân bằng giữa tự do cá nhân và sự gắn kết tập thể.

Tại một khu trọ nhỏ nằm gần trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội), 4 cô gái trẻ đang cùng nhau chia sẻ một căn phòng rộng chưa đầy 25m². Giữa không gian chật hẹp ấy, cuộc sống ở ghép của họ diễn ra với đủ cung bậc – từ việc cùng nhau nấu ăn, chia sẻ chi phí đến sắp xếp thời gian sinh hoạt sao cho hài hòa.

Ngọc Hân, sinh viên năm tư, cho biết nhóm bắt đầu ở chung từ đầu năm học. Việc ở ghép giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí và cảm thấy an tâm hơn khi sống xa nhà. “Tiền trọ, điện nước, Internet đều được chia đều nên mỗi người chỉ tốn một khoản nhỏ. Tuy nhiên, ở ghép cũng có nhiều sự bất tiện khi không thống nhất được giờ giấc sinh hoạt, thói quen nên dễ gây ảnh hưởng, xích mích trong phòng”. Hân chia sẻ rằng trước đây 2 bạn có từng ở phòng hai người và tiền trọ hằng tháng rơi vào khoảng 3 triệu, tuy nhiên khi chuyển sang phòng 4 người số tiền đó gần như giảm một nửa. Vì thế nên cô vẫn chọn cách ở ghép để tiết kiệm chi phí

Với Khánh Ly – người nhỏ tuổi nhất trong phòng – trải nghiệm ở ghép là cơ hội để học cách sống tập thể và tiết kiệm cho bản thân. “Vì mình muốn tiết kiệm tài chính và đầu tư thêm vào học tập nên mình vẫn sẽ chọn cách ở ghép về lâu dài”, cô chia sẻ.

Sinh hoạt tại phòng kí túc. Ảnh: Nam Phong

Không giống các nhóm bạn thuê trọ bên ngoài, bạn Thành Đạt – sinh viên năm ba lựa chọn ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí. Với mức tiền thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, cậu gần như không phải lo thêm cho điện, nước hay Internet. Tuy nhiên, đổi lại là không ít bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

“Phòng 4 người, diện tích nhỏ nên mọi thứ phải sắp xếp rất gọn. Mỗi người chỉ có một góc riêng nhỏ, nhiều khi muốn yên tĩnh học bài cũng khó vì lịch học, lịch sinh hoạt của mọi người khác nhau”, Đạt chia sẻ. Bên cạnh đó, các quy định về giờ giấc, nấu ăn hay tiếp bạn bè khiến cậu đôi lúc cảm thấy gò bó.

Dù vậy, với Đạt, ở ký túc vẫn là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn còn đi học. Việc tiết kiệm chi phí giúp cậu giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình, chấp nhận đánh đổi một phần sự thoải mái để có điều kiện tập trung hơn cho việc học tập.

Có thể thấy, dù đi kèm nhiều bất tiện trong sinh hoạt và giới hạn về không gian riêng, “ở ghép” vẫn là lựa chọn phổ biến của phần lớn sinh viên và người trẻ ở đô thị. Giữa mức chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc chia sẻ một mái nhà trở thành cách cân bằng hợp lý giữa nhu cầu cá nhân và khả năng tài chính.

Những khó khăn trong việc thích nghi, dung hòa lối sống hay duy trì sự riêng tư là điều khó tránh, song phần lớn người trẻ vẫn chấp nhận đánh đổi sự thoải mái để tiết kiệm cho những mục tiêu lớn hơn. “Ở ghép” vì thế không chỉ phản ánh áp lực kinh tế, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của cách người trẻ đang học cách thích nghi với cuộc sống độc lập nơi thành phố.